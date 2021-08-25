Главная Новости Харькова Культура и Туризм Смотровая площадка в Харькове с сентября станет платной
25.08.2021  15:15   

Смотровая площадка в Харькове с сентября станет платной

С самого утра Харьков захватила волна возмущений по поводу закрытой регистрации на посещение смотровой площадки на Госпроме.


Смотровая площадка в Харькове с сентября станет платной
Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ, регистрация стартовала в 9:00, а уже в 9:03 была закрыта, ведь на 26 августа уже тогда был превышен лимит людей. Они были разделены на группы по 20-25 человек. Сейчас этих групп за один день мало, говорят в областном департаменте культуры и туризма, ведь площадка работает в тестовом режиме. 
 
Сейчас высчитывается комфортная длительность полной экскурсии, а она включает в себя несколько стадий: подъем на лифте (вмещающем в себя не более 10-12 человек), экскурсия по мультимедийной экспозиции перед смотровой площадкой, а также выход на саму смотровую площадку. Конечно, последнему планируют уделять больше половины заложенного времени, ведь это самая интересная часть для посетителей, там и фото делают, и пейзажами любуются и разглядывают город в специальный бинокль. 
 
В сентябре тестовый период обещают закончить, тогда и групп станет больше, посетители смогут посещать площадку чаще. Не скрывают в департаменте и то, что посещение площадки станет платным, однако сумму будут назначать только в сентябре, по окончании тестового периода. 
 
А пока попасть на площадку можно зарегистрировавшись по ссылке
 
Напомним, ранее мы писали об открытии смотровой площадки на Госпроме.
Тэги:  госпром, смотровая площадка, харьков, посещение, регистрация
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.07 Культура и Туризм Госпром в Харькове (фото)   28.06 Общество Жара в Харькове (ФОТО)   29.04 Общество Появился рендер будущей смотровой площадки на Госпроме
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 