25.08.2021 15:15

Смотровая площадка в Харькове с сентября станет платной

С самого утра Харьков захватила волна возмущений по поводу закрытой регистрации на посещение смотровой площадки на Госпроме.



Смотровая площадка в Харькове с сентября станет платной



Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ , регистрация стартовала в 9:00, а уже в 9:03 была закрыта, ведь на 26 августа уже тогда был превышен лимит людей. Они были разделены на группы по 20-25 человек. Сейчас этих групп за один день мало, говорят в областном департаменте культуры и туризма, ведь площадка работает в тестовом режиме.

Сейчас высчитывается комфортная длительность полной экскурсии, а она включает в себя несколько стадий: подъем на лифте (вмещающем в себя не более 10-12 человек), экскурсия по мультимедийной экспозиции перед смотровой площадкой, а также выход на саму смотровую площадку. Конечно, последнему планируют уделять больше половины заложенного времени, ведь это самая интересная часть для посетителей, там и фото делают, и пейзажами любуются и разглядывают город в специальный бинокль.

В сентябре тестовый период обещают закончить, тогда и групп станет больше, посетители смогут посещать площадку чаще. Не скрывают в департаменте и то, что посещение площадки станет платным, однако сумму будут назначать только в сентябре, по окончании тестового периода.

А пока попасть на площадку можно зарегистрировавшись по ссылке

Напомним, ранее мы писали об открытии смотровой площадки на Госпроме.