25.08.2021 15:17

Как в Харькове детей без родителей подготовили к Новому учебному году

К новому учебному году детям-сиротам, деткам, лишённым родительского заботы и тем, кто очутился в сложных жизненных обстоятельствах, вручили адресную помощь от Харьковского городского совета.



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Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ , 100 школьников и будущих первоклассников из всех районов города, а также из центра реабилитации детей, которые очутился в сложных жизненных обстоятельствах, получили портфели и канцелярские принадлежности в преддверии Дня знаний.

И такая забота о детях - традиция, которая продолжается не один год в рамках программы "Навстречу детям" - подчеркнула заместитель Харьковского городского головы по вопросам социальной защиты и здравоохранения Светлана Горбунова-Рубан. Она лично вручила подарки детям и пожелала плодотворного учебного года. Для малышей также подготовили экскурсию по парку.

Более того, в рамках программы каждый год из бюджета Харькова для детей льготных категорий выделяются средства на путёвки в оздоровительные лагеря и на другие нужды малышей. Также для детей регулярно проводят праздники и устраивают интерактивы.

Справка: на сегодня Департамент службы по делам детей Харьковского городского совета занимается более чем с 1800 детьми, среди них 429 детей, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах и 1403 сироты и детей, лишенных родительской опеки. Практически все указанные категории детей проживают в семейном окружении.

Напомним, к выпускным вечерам харьковская мэрия провела трогательную благотворительную акцию “Чужих детей не бывает”.

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