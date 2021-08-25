25.08.2021 15:27

В Харькове состоится матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Монако»

25 августа на стадионе "Металлист" в Харькове пройдет ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Монако". Главным арбитром встречи назначен британский рефери Энтони Тэйлор.

Неделю назад в гостевом матче “Шахтер” обыграл “Монако” с минимальным счетом 1:0. Автором единственного гола стал бразилец Педриньо. Матч был очень сложный, соперник много атаковал и местами доминировал. В Харькове вряд ли будет проще. В минувшую субботу «Шахтер» продлил победную серию до четырех матчей, обыграв на выезде одесский «Черноморец» со счетом 3:0.

Для выхода в группу ЛЧ донецкому "Шахтеру" осталось провести один матч.

Аналитики букмекерской конторы “Париматч” (скачать приложение для Android тут ) в сегодняшней встрече отдают минимальное предпочтение французам. Коэффициент на победу «Монако» равен 2.28, на ничью — 3.50, а на выигрыш дончан — 3.05.

Напомним, "монегаски" на неделе проиграли еще один матч чемпионата, в очередной раз подтвердив, что все силы они сохраняют на Лигу чемпионов. Да, психологическое состояние французов далеко на самое лучше, но наставнику “горняков” Роберто де Дзерби нужно готовиться к очень серьезному оппоненту. У "Монако" один шанс спасти старт сезона - выйти в группу ЛЧ. Для этого они должны хорошо постараться.