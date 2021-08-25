Как выглядит Зоологический мост в Харькове с подсветкой (фото)

С 23 августа харьковчане уже могут пройтись по Зоологическом мосту, соединяющему обновленный зоопарк и проспект Независимости.
Как сообщает РЕДПОСТ, мост, как и было обещано ранее открылся для пешеходов в День города, 23 августа. Мост значительно отличается от старого: укреплены балки, сама конструкция также видоизменена. Теперь арка находится сверху - там расположена большая часть будущих световых иллюминаций.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
Небо в Харькове будет ясным с самого утра, а к вечеру затянется облаками. Без существенных осадков.
25 августа для многих может стать знаковым, если они последуют названию праздника: День «Поцелуемся и помиримся» или День примирительного поцелуя.
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