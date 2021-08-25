25.08.2021 16:09

Как выглядит Зоологический мост в Харькове с подсветкой (фото)

С 23 августа харьковчане уже могут пройтись по Зоологическом мосту, соединяющему обновленный зоопарк и проспект Независимости.



Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)

Как сообщает РЕДПОСТ, мост, как и было обещано ранее открылся для пешеходов в День города, 23 августа. Мост значительно отличается от старого: укреплены балки, сама конструкция также видоизменена. Теперь арка находится сверху - там расположена большая часть будущих световых иллюминаций.

В ночное время мост, соединяющий проспект Независимости с зоопарком, будет сиять яркими красками, благодаря светодиодной подсветке.

Как сообщают специалисты, по своим техническим возможностям, которые есть на сегодняшний день у данного моста, он приобрел больше мощности, он стал более грузоподъемным и более эффективным.

Справка. Зоологический мост, до 2012 мост Пассионарии, с конца 2000-х неофициальное название также "мост влюблённых" — пешеходный мост через Клочковский спуск в центре Харькова. Расположен в самом начале проспекта Независимости. Соединяет две части Нагорного района: район университета и зоопарка с Загоспромьем.

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