25.08.2021 16:44

Выстрелы у ресторана в Харькове: стрелку сообщили о подозрении

Копы задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе в центре Харькова.



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Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Прокуратуры, по инофрмации руководителя окружной прокуратуры Эдуарда Новикова, досудебным расследованием установлено, что утром 21 августа 2021 мужчина, держа оружие в руках, зашел в в ретлоран "Биани" по улице Ярослава Мудрого.

Несмотря на большое скопление людей как в помещении заведения, так и на улице, мужчина начал стрелять в воздух у летней площадки заведения.

В итоге была нарушена привычная работа заведения. В свою очередь, гости ресторана и прохожие были вынуждены прятаться от выстрелов.

24 августа 2021 мужчине сообщили о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

Мужчина отказывается сообщать мотивы совершенного преступления. Устанавливается из какого именно оружия он стрелял.

Мужчине грощит тюремный срок от трех до семи лет.

Досудебное расследование проводят следователи следственного отдела Харьковского районного управления № 1 ГУНП в Харьковской области.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Напомним, ранее мы писали о том, что полиция установила личность мужчины, который устроил стрельбу у ресторана "Биани" в Харькове.