25.08.2021 17:07

В Харькове презентовали книгу о Первой харьковской крепости

Представленная в Харькове книга - уникальное издание как по форме, так и по содержанию.



РЕДПОСТ

Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ , книга по истории Харькова под названием "Перша харківська фортеця" на самом деле посвящена не только одной истории города в давние времена, но и исторической реконструкции конкретного объекта, а именно крепости, с которой ведёт свой отсчёт времени современный Харьков.

Автор книги, историк Олег Яцина говорит, что расшифровать конструкцию деревянной крепости, воспроизвести ее внешний вид, это то ради чего была проделана огромная, кропотливая работа. Для полноты картины использовались различные источники и научные работы, посвященные аналогичной практике по изучению других деревянных крепостей XVII в., а также были привлечены специалисты по архитектуре, графическому искусству. И вот теперь в книге собраны все эти уникальные труды.

"Харьковская крепость - яркий пример украинского деревянного оборонного зодчества, она росла и менялась вместе с самим городом. В книге на основе существующих источников воссоздан внешний вид первой Харьковской крепости, которая была построена нашими предками в течение 1655-1658 гг". У читателей теперь будет даже художественная вищуалищация, полное представление какой же она была, её особенности и даже изюминки.

По словам соавтора издания, депутата Харьковского городского совета Габриела Михайлова, эта книга действительно уникальное издание как по форме, так и по содержанию. Ведь впервые акцент внимания поставлен на 1654 год, когда в месте слияния двух рек -Харькова и Лопани на холме, сегодня носящем название Университетская горка, была основана маленькая пограничная крепость. По описанию крепость имела форму, похожую на прямоугольник, а стены её были из дерева. Она имела 10 башен: 3 надворотных, 3 промежуточных и 4 угловых. Со всех сторон, кроме западной, который находился на возвышении, крепость была огороженная рвами.

У авторов даже появилась идея воспроизвести крепость на месте, где она когда-то находилась, правда в минималистическом виде, это будет своего рода фрагмент старой архитектуры, чтобы харьковчане могли увидеть её, как говорится, воочию.

Издание будет передано в городские, школьные и вузовские библиотеки и музеи.

А 18 сентября2021 года "Перша харківська фортеця" будет представлена на Всеукраинском книжном форуме во Львове.

Напомним, ранее мы писали о презентации книги о Харькове периода конструктивизма

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