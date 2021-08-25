25.08.2021 17:28

Харьковский пловец стал вице-чемпионом Паралимпиады-2020

Харьковчанин Максим Крипак взял "серебро" в Токио.



//ukrinform.ua

Как сообщает РЕДПОСТ , 26-летний хароьковчанин Максим Крипак стал вице-чемпионом Паралимпиады-2020 в заплыве 50 метров вольным стилем в классе S10.

Хароквский пловец - одни из главных претенлдентов на медаль высшего достоинства на Паралимпиаде в Токио. На Пралимпиаде в Рио-де-Жанейро украинский пловец завоевал "золото" на дистанции 50 метров вольным стилем.

В квалификации сопртсмен из Первой столицы также оказался одним из самых быстрых, показав второе время. Опередил его только австралиец Роуэн Крозерс, которому украинец уступил 0.33 секунды.

Так же, как и в квалификации, борьба за первое место и "золото" Паралимпиады в финале прошла именно между Крозерсом и Крипаком. Харьковский пловец существенно улучшил свой результат по сравнению с квалификацией, но все равно уступил Крозерсу - время на финише украинца составило 23.33 секунды (на 0.12 секунды меньше, чем у австралийца).

Напомним, ранее мы писали о том, что саблистка из Харькова принесла первую медаль Паралимпийских игр в Токио для Украины.