В Харькове сотни силовиков будут следить за порядком на еврокубковом матче

25 августа в 22:00 на стадионе «Металлист» состоится матч между командами «Шахтер» и «Монако».
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
Небо в Харькове будет ясным с самого утра, а к вечеру затянется облаками. Без существенных осадков.
25 августа для многих может стать знаковым, если они последуют названию праздника: День «Поцелуемся и помиримся» или День примирительного поцелуя.
влажность:
давление:
ветер: