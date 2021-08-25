В Харькове сотни силовиков будут следить за порядком на еврокубковом матче

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 25 августа День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 26 августа Небо в Харькове будет ясным с самого утра, а к вечеру затянется облаками. Без существенных осадков.