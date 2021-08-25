Главная Новости Харькова Общество В Харькове сотни силовиков будут следить за порядком на еврокубковом матче
25.08.2021  17:59   

В Харькове сотни силовиков будут следить за порядком на еврокубковом матче

25 августа в 22:00 на стадионе «Металлист» состоится матч между командами «Шахтер» и «Монако».


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, предположительно на спортивное мероприятие придут до 25 000 любителей футбола. Охрану публичной безопасности и порядка будут обеспечивать 500 работников Нацполиции и 150 военнослужащих Нацгвардии.
 
За безопасностью дорожного движения будут следить патрульные полицейские. Полиция Харькова призывает граждан не нарушать порядок и соблюдать закон.
 
Ранее мы писали о том, что в Харькове состоится матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Монако».
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  футбол, порядок, харьков, охрана, безопасность, еврокубок, матч, шахтер, монако
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.08 Спорт В Харькове состоится матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Монако» 22.08 Спорт Металлист выиграл матч, посвященный 367-летию Харькова   21.08 Спорт “Металлист” стал победителем кубка “Первой столицы”. Впервые за 20 лет
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 