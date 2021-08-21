21.08.2021 15:45

Полиция установила личность мужчины, который устроил стрельбу у ресторана "Биани" в Харькове (видео)

Стрельба в Харькове произошла у ресторана "Биани" по улице Ярослава Мудрого рано утром 21 августа.

21 августа в 4:17 в полицию поступило сообщение о том, что у ресторана "Биани" по улице Ярослава Мудрого неизвестный совершил как минимум 9 выстрелов из автоматического оружия

По адресу выезжали руководство и следственно-оперативная группа Харьковского районного управления полиции №1.

По словам правоохранителей, они установили личность стрелка. Им оказался 28-летний мужчина. Его местонахождение на данный момент устанавливается.

По факту стрельбы открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения от 3 до 7 лет.

Напомним, 1 ноября 2020 года в ресторане "Биани" произошло убийство . 37-летний мужчина, который получил несовместимые с жизнью ранения в ресторане в Харькове 1 ноября, не был знаком со своими оппонентами к конфликту - мужчины поссорились на улице и продолжили конфликт внутри заведения.