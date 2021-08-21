21.08.2021 17:58

“Металлист” стал победителем кубка “Первой столицы”. Впервые за 20 лет

Юношеская футбольная команда “Металлист” в финале всеукраинского турнира переиграла “Динамо” (Киев) со счетом 1:0.

В футбольном турнире “Первая столица” для юношей 2008 г.р., который традиционно проводится в Харькове ко Дню города, приняли участие семь ведущих клубов Украины – “Металлист”, “Динамо”, “Шахтер”, “Карпаты”, “Металлург”, Днепр, ОЛИС Барса, а также израильская команда BneiEilat.

В финал вышли харьковский “Металлист” и киевское “Динамо”, а победу в конечном счете отпраздновала харьковская команда со счетом 1:0.

Юных спортсменов и их родителей поздравил руководитель города Игорь Терехов:

“Вы продемонстрировали футбол достойного класса. Все играли с полной самоотдачей. Уверен, многие из вас станут профессионалами, будут достойно представлять свои клубы и нашу страну, радовать нас своими достижениями”.

Комментируя успехи харьковчан, Игорь Терехов отметил, что гордится воспитанниками “Металлиста”. “Переиграть в финале Динамо – это достойная победа. Острая борьба. Прекрасный матч”, - сказал руководитель города.

“В целом, харьковский футбол сейчас на подъеме, - сообщил Игорь Терехов. – У нас два профессиональных клуба, которые играют на хорошем уровне. Надеюсь, выйдут скоро на Еврокубки. Но основное внимание мы уделяем детско-юношескому футболу. Силами города будет отреставрирована Футбольная академия, которая станет коммунальным предприятием, вкладывает также частные инвестицииАлександр Ярославский.Мне бы хотелось, чтобы основу наших команд составляли именно харьковчане. Поэтому делаем все, чтобы из этих талантливых детей выросли настоящие профессионалы”.

Напомним, харьковский "Металлист" прорвался в следующий раунд Кубка Украины, обыграв мариупольский "Яруд" со счетом 3:1.