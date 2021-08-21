21.08.2021 18:15

В Харькове молодой человек забил кулаками до смерти мужчину

Убийство произошло 13 августа в одной из квартир в Новобаварском районе Харькова.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникаций областной полиции. По информации правоохранителей, 17 августа к ним обратилась местная жительница. Она сообщила, что ее сосед не выходит на связь.

Прибыв по адресу, полицейские обнаружили в доме тело 46-летнего хозяина с признаками насильственной смерти.

Поpже было установлено, что к совершению убийства мужчины причастен 27-летний, ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления житель Харьковской области.

Оказалось, что 13 августа около 21:00 он пришел домой к 46-летнему гражданину. Между ними возник конфликт, в ходе которого гость начал бить владельца помещения кулаками по голове. Пострадавший от полученных телесных повреждений скончался на месте.

21 августа злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении криминального правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит от 7 до 15 лет тюремного заключения.

Следственные действия в данный момент продолжаются.

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