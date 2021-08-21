Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В Харькове молодой человек забил кулаками до смерти мужчину
21.08.2021  18:15   

В Харькове молодой человек забил кулаками до смерти мужчину

Убийство произошло 13 августа в одной из квартир в Новобаварском районе Харькова.

Убийство в Харькове: забил кулаками до смерти из-за ссоры. Новости Харькова
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникаций областной полиции. По информации правоохранителей, 17 августа к ним обратилась местная жительница. Она сообщила, что ее сосед не выходит на связь.
 
Прибыв по адресу, полицейские обнаружили в доме тело 46-летнего хозяина с признаками насильственной смерти.
 
Поpже было установлено, что к совершению убийства мужчины причастен 27-летний, ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления житель Харьковской области.
 
Оказалось, что 13 августа около 21:00 он пришел домой к 46-летнему гражданину. Между ними возник конфликт, в ходе которого гость начал бить владельца помещения кулаками по голове. Пострадавший от полученных телесных повреждений скончался на месте.
 
21 августа злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении криминального правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит от 7 до 15 лет тюремного заключения.
 
Следственные действия в данный момент продолжаются.
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал, что в Харьковском СИЗО заключенный забил до смерти осужденного.Осужденный за грабеж был в состоянии алкогольного опьянения и оскорбительно обратился к заключенному, который находился под стражей по подозрению в совершении умышленного убийства
Источник:   ГУНП
 Тэги:  харьков, убийство
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.08 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на воскресенье, 22 августа 21.08 Криминал и происшествия В Харькове пропал мужчина с короткой стрижкой 21.08 Общество Как выглядит сад Шевченко перед Днем города (видео)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 