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09.08.2021  11:00   

В Харьковском СИЗО заключенный забил до смерти осужденного

Два должностных лица Харьковского СИЗО пойдут под суд.

Убийство в Харьковском СИЗО. Новости Харькова
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.
 
По словам правоохранителей, младший инспектор и старший по корпусу не провели утреннюю проверку заключенных и осужденных, не осуществили надлежащего приема-сдачи дежурства и не обеспечили проведение технического осмотра камеры во время проверки.
 
Инцидент произошел еще 5 декабря 2020 года. Между заключенным и осужденным, которые в нарушение правил содержались в одной камере, произошел конфликт. Осужденный за грабеж был в состоянии алкогольного опьянения и оскорбительно обратился к заключенному, который находился под стражей по подозрению в совершении умышленного убийства. Отмечается, что заключенный нуждался в усиленном надзоре из-за психического состояния здоровья. В ходе конфликта заключенный забил до смерти пьяного сокамерника.
 
 
Областной прокуратурой сообщено о подозрении двум должностным лицам ГУ «Харьковский следственный изолятор» по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал, что неоднократно судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений 39-летний арестованный, имея влияние в СИЗО, организовал поставку и сбыт наркотиков заключенным. 
 
Источник:   Пресс-служба Харьковской областной прокуратуры
 Тэги:  харьков, сизо, убийство
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