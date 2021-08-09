09.08.2021 11:20

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 9 августа

По состоянию на 9 августа в Харькове, зарегистрировано 12 новых случаев заболевания коронавирусом.



Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Харьковской области зарегистрировано 13 новых случая заболевания на COVID-19. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский областной лабораторный центр

Отмечается, что в Харькове вирус обнаружен у 12 жителей города. Смертельных исходов от заболевания на COVID-19 не зарегистрировано.

С начала пандемии в Харьковской области зафиксировано 149 930 случаев заболевания, среди них 3617 случаев с летальным исходом. На данный момент под наблюдением врачей находятся 1046 жителей области.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса на на 6 августа.