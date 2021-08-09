09.08.2021 11:40

Простыми словами про «Дексаметазон»

Перед началом медикаментозной терапии большинство украинцев старается удостовериться в том, что доктор назначил «правильные» препараты. Когда видят в рецепте достаточно серьезные лекарственные средства, анализируют пользу и возможный вред для организма.

Настороженно относятся к кортикостероидным препаратам, например к «Дексаметазону», который нередко присутствует в назначениях, если болезнь вызвана воспалительным процессом любой природы, аллергической реакцией, нарушением в работе надпочечников и т. д. Его также используют в рамках химиотерапии. Независимо от диагноза, для повышения эффективности лечения «Дексаметазон» назначают с другими препаратами.

Подробно о том, что лечат

Препарат «Дексаметазон» доступен для покупки в форме глазных капель, таблеток, раствора для инъекций. При заказе важно обращать внимание на дозировку и брать ту, которую рекомендовал доктор. Если оформлять заявку на доставку препаратов на дом в «Аптеке 911», специалисты компании соберут подходящие лекарства по фото рецепта. Это бесплатная услуга от известного фармацевтического интернет-магазина с выгодными ценами на сертифицированные препараты.

Капли «Дексаметазон» назначают при аллергических и воспалительных процессах, которые протекают в области передней части глаза, роговице, конъюнктиве (неинфекционной природы). Инъекции и таблетки включают в программу лечения при таких диагнозах:

надпочечниковая недостаточность (онкогенная гиперкальциемия, врожденная гиперплазия);

рассеянный склероз в стадии обострения;

бронхиальная астма, сезонный и хронический ринит;

патологии крови и бронхолегочной системы;

кожные патологии (дерматиты, пузырчатка и пр.);

язвенный колит;

отек мозга;

болезнь Крона;

шоковые состояния;

ревматическая патология и пр.

Спектр действия препарата достаточно обширен, в каждом отдельном случае назначением должен заниматься врач. Только специалист может определить оптимальную дозировку, учитывая клиническую картину, состояние пациента и его возраст. Иногда могут потребоваться лабораторные исследования.

Описание побочных эффектов

При непродолжительном применении «Дексаметазона» некоторые пациенты жалуются на изжогу, повышение аппетита, задержку жидкостей в организме и прочие нарушения со стороны ЖКТ. Порой беспокоят головня боль или головокружение, странные перепады настроения, проблемы со сном. Редко женщины отмечают нарушения менструального цикла, общую слабость и повышенную утомляемость. Среди побочных эффектов замечены следующие: жжение в области глаз, снижение остроты зрения, развитие катаракты и глаукомы, особенно если есть предпосылки.

При длительном применении препарата может уменьшиться мышечная масса, ухудшиться качество кожи (тонкая и чувствительная), развиться остеопороз и аваскулярный некроз. Медленное заживление ран и нарушения роста – редкие побочные эффекты при длительном лечении данным средством.

Рекомендации по применению

«Дексаметазон», как и другие препараты, имеет уникальное воздействие на самочувствие больного. Он маскирует симптомы жара, то есть человек его не ощущает. Это не совсем хорошо, так как можно пропустить ухудшение самочувствия, например при появлении инфекции.

Принимать «Дексаметазон» лучше во время еды, с густым соком или молоком во избежание сильного раздражения желудка. При лечении доктора рекомендуют придерживаться специальной диеты, исключить из рациона продукты с большим содержанием следующих веществ:

сахара;

натрия;

белка.

При длительном лечении пациентам советуют применять эффективные методы контрацепции во избежание беременности. Этой рекомендации важно придерживаться также в течение полугода после окончания терапии. «Дексаметазон» назначают кормящим и беременным женщинам только в крайних случаях.

Что делать в случае пропуска дозы препарата? Как можно быстрее ее получить, за исключением тех ситуаций, когда остается минимум времени до следующего применения. Используя «Дексаметазон» в форме капель, не забывайте мыть руки, не прикасайтесь к глазу наконечником флакона или пипеткой, запрокиньте голову и оттяните нижнее веко, выдавив необходимое количество вещества. При появлении боли и раздражений, которые не проходят, незамедлительно обратитесь к врачу.