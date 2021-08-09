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09.08.2021  11:55   

Кафе горело 6 часов: в Харьковской области произошел пожар

В Богодуховском районе Харьковщины 8 августа произошел пожар в кафе.

 
Пожар в кафе тушили 6 часов. Новости Харькова
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой пресс-службу ГСЧС Харьковской области.
 
Сообщение о возгорании в кафе «Шеренок», расположенного в Краснокутском ОТГ на улице Яблоневой, 11 поступило спасателям около 19:49.
 
По словам чрезвычайников, в заведении общественного питания горела крыша на площади 200 кв. м и пристройка к кухне на площадью 50 кв.
 
Пожар в кафе тушили 6 часов. Новости Харькова
 
На ликвидацию пожара понадобилось около 6 часов. 
 
Причиной возникновения возгорания послужила неисправность электросети.
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал о пожаре на улице Отакара Яроша.
Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
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