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06.08.2021  11:27   

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 6 августа

В Харьковском районе и самом Харькове по состоянию на утро пятницы, 6 августа зафиксировано 72 новых случая заболевания на COVID-19.


Фото из открытых источников
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский областной лабораторный центр.  Отмечается, что в Харькове вирус обнаружен у 49 жителей города, смертельных случаев не выявлено. 
 
Всего с момента пандемии в Харьковской области диагностировали 149 779 случаев заболевания COVID-19, 950 человек находятся под медицинским наблюдением, 145 215 пациентов выздоровели, 3 614 - умерли.
 
Дополнительно для диагностики определения нового штамма коронавируса «Дельта» Харьковская область получила тест-системы. В скором времени для выявления новой мутации вируса биологические материалы, не нужно будет отправлять в международные лаборатории. 
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса на 4 августа.
 
Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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