06.08.2021 11:27

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 6 августа

В Харьковском районе и самом Харькове по состоянию на утро пятницы, 6 августа зафиксировано 72 новых случая заболевания на COVID-19.



Фото из открытых источников

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский областной лабораторный центр. Отмечается, что в Харькове вирус обнаружен у 49 жителей города, смертельных случаев не выявлено.

Всего с момента пандемии в Харьковской области диагностировали 149 779 случаев заболевания COVID-19, 950 человек находятся под медицинским наблюдением, 145 215 пациентов выздоровели, 3 614 - умерли.

Дополнительно для диагностики определения нового штамма коронавируса «Дельта» Харьковская область получила тест-системы. В скором времени для выявления новой мутации вируса биологические материалы, не нужно будет отправлять в международные лаборатории.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса на 4 августа.