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06.08.2021  12:07   

Патрульные по горячим следам задержали грабителей в Харькове

Нападение с целью наживы произошло в четверг, 5 августа в Шевченковском районе города.

Ограбление в центре Харькова. Новости Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой пресс-службу Патрульной полиции Харьковской области.
 
По информации правоохранителей, двое неизвестных по улице Отакара Яроша нанесли телесные повреждения гражданину, после чего забрали у него мобильный телефон и деньги и скрылись в неизвестном направлении.
 
Во время патрулирования улицы 23 Августа, сотрудниками полиции были задержаны подозрительные лица, которые подпадали под ориентировку.
 
В скором времени задержанные сознались в совершении преступления, более того указали место куда спрятали награбленные вещи.
 
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. На данный момент проходят следственный действия. 
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал о рецидивисте который избил и ограбил односельчанина.
Источник:   Патрульная полиция Харьковской области
 Тэги:  харьков, грабеж
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