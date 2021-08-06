06.08.2021 12:07

Патрульные по горячим следам задержали грабителей в Харькове

Нападение с целью наживы произошло в четверг, 5 августа в Шевченковском районе города.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой пресс-службу Патрульной полиции Харьковской области.

По информации правоохранителей, двое неизвестных по улице Отакара Яроша нанесли телесные повреждения гражданину, после чего забрали у него мобильный телефон и деньги и скрылись в неизвестном направлении.

Во время патрулирования улицы 23 Августа, сотрудниками полиции были задержаны подозрительные лица, которые подпадали под ориентировку.

В скором времени задержанные сознались в совершении преступления, более того указали место куда спрятали награбленные вещи.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. На данный момент проходят следственный действия.

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