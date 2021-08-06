Как меняется один из самых молодых районов Харькова (видео)

Наши корреспонденты спросили у жителей одного из жилмассивов Харькова как меняется их район.
Справка. Северная Салтовка — один из самых молодых районов Харькова. Он был отстроен в течение 1984—1993 годов. Застроена типичными 9-ти, 12-ти и 16-ти этажными панельными домами. Почвы этого района достаточно плывунны и размыты, поэтому потребовалось выделить больше средств на возведение этого жилого квартала, чем на возведение схожих. Кроме того, при строительстве были сняты верхние слои плодородной почвы, поэтому на окраинах района наблюдаются небольшие сдвиги грунта.
Гороскоп едва ли позволит вам усидеть дома – одна только мысль о том, чтобы провести день в четырех стенах, способна будет вызвать в вашей душе бунт. Звезды советуют провести этот день в приятной компании, собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости.
6 августа погода в Харьковской области будет формироваться под влиянием теплого сектора циклона с центром над Беларусью и странами Балтии. Усилится влияние сухой и жаркой воздушной массы с юго-востока, поэтому ожидается повышение температуры.
Пиво – один из наиболее популярных алкогольных напитков в мире, он ведёт свою историю из глубины веков, имеет тысячи рецептов и миллионы поклонников во всех уголках планеты. Поэтому неудивительно, что в честь него повсеместно устраивается множество фестивалей, ярмарок и праздников различного уровня.
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