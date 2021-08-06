06.08.2021 13:06

Как меняется один из самых молодых районов Харькова (видео)

Наши корреспонденты спросили у жителей одного из жилмассивов Харькова как меняется их район.



Как меняется один из самых молодых районов Харькова (видео)



Справка. Северная Салтовка — один из самых молодых районов Харькова. Он был отстроен в течение 1984—1993 годов. Застроена типичными 9-ти, 12-ти и 16-ти этажными панельными домами. Почвы этого района достаточно плывунны и размыты, поэтому потребовалось выделить больше средств на возведение этого жилого квартала, чем на возведение схожих. Кроме того, при строительстве были сняты верхние слои плодородной почвы, поэтому на окраинах района наблюдаются небольшие сдвиги грунта.