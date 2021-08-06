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06.08.2021  13:30   

50 лет без ремонта: в Харькове благоустройство пришло еще в один двор

Жители домаов по улице Клочковской 276, 276а, 276б наконец дождались ремонта придомовой территории.


РЕДПОСТ
Харьковчане делятся, последняя реконструкция проводилась в конце 60-х годов, сообщает корреспондент РЕДПОСТ. За это время асфальт полностью стерся до бетонной подушки. «Ни пройти, ни проехать» именно так описывают состояние этой дороги горожане. Одна из жительниц двора делиться, что это покрытие стало травмоопасным, особенно в зимний период. 
 
Сейчас коммунальщики занялись капитальным ремонтом, полностью сняли бетонную подушку, уложили бордюр, после - перейдут к укладке асфальта. Одновременно с этим отреконструируют и внутриквартальную дорогу.
 
Также по улице Алексеевской перекладывают 180 метров тепловой сети, так как в этом месте жители жаловались на частые порывы во время отопительного сезона. 
 
В ходом работ ознакомился руководитель города Игорь Терехов. Он выслушал пожелания жителей относительно кронирования деревьев около детской площадки и пообещал, что ремонт двора, так и перекладки сетей закончат к сентябрю.
 
Ранее РЕДПОСТ писал про современную локацию для отдыха, открытую на улице Самолетной, 11, в Основянском районе. Там построили детские площадки с качелями, песочницей, канатной пирамидой, игровым мини-комплексом, в том числе для детей с особыми физическими потребностями. Также на этой территории были размещены площадки для занятий различными видами спорта, установлены лавки, урны, организована площадка для выгула собак.

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Тэги:  харьков, благоустройство
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