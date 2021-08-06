06.08.2021 13:30

50 лет без ремонта: в Харькове благоустройство пришло еще в один двор

Жители домаов по улице Клочковской 276, 276а, 276б наконец дождались ремонта придомовой территории.



РЕДПОСТ

Харьковчане делятся, последняя реконструкция проводилась в конце 60-х годов, сообщает корреспондент РЕДПОСТ . За это время асфальт полностью стерся до бетонной подушки. «Ни пройти, ни проехать» именно так описывают состояние этой дороги горожане. Одна из жительниц двора делиться, что это покрытие стало травмоопасным, особенно в зимний период.

Сейчас коммунальщики занялись капитальным ремонтом, полностью сняли бетонную подушку, уложили бордюр, после - перейдут к укладке асфальта. Одновременно с этим отреконструируют и внутриквартальную дорогу.

Также по улице Алексеевской перекладывают 180 метров тепловой сети, так как в этом месте жители жаловались на частые порывы во время отопительного сезона.

В ходом работ ознакомился руководитель города Игорь Терехов. Он выслушал пожелания жителей относительно кронирования деревьев около детской площадки и пообещал, что ремонт двора, так и перекладки сетей закончат к сентябрю.

Ранее РЕДПОСТ писал про современную локацию для отдыха , открытую на улице Самолетной, 11, в Основянском районе. Там построили детские площадки с качелями, песочницей, канатной пирамидой, игровым мини-комплексом, в том числе для детей с особыми физическими потребностями. Также на этой территории были размещены площадки для занятий различными видами спорта, установлены лавки, урны, организована площадка для выгула собак.

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