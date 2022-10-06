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06.10.2022  13:28   Рита Парфенова

У Харкові проходить осіннє прибирання (фото)

Працівники комунальних підприємств упорядковують територію Харкова до зими.

https://redpost.com.ua/news/1249924-u-harkovi-usunuli-skladnu-avariyu-na-vodogoni

Кипить робота і в різних куточках Салтівського житлового масиву, повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

У Салтівському районі робітники КП «Харківблагоустрій» продовжують збирати опале листа, розпилювати та вивозити дерева, що впали від негоди.

https://redpost.com.ua/news/1249924-u-harkovi-usunuli-skladnu-avariyu-na-vodogoni

Крім того, привели до ладу огорожу на Велозаводському мосту.

Велозаводской мост в Харькове

А 136 працівників КП «Харківблагоустрій» приводять до ладу прибудинкові території  у Немишлянському районі міста.

На вулицях Амосова, Благодатній, Харківських Дивізій, Салтівському шосе та проїзду Стадіонному комунальники прибирають сміття та опале листя, обрізають та розпилюють сухі гілки.

https://redpost.com.ua/news/1249924-u-harkovi-usunuli-skladnu-avariyu-na-vodogoni

Нагадаємо, ремонтники Індустріального району КП «Харківводоканал» ліквідували складну аварійну ситуацію на трубопроводі діаметром 500 мм на вул. Луї Пастера.
 

Источник:   ХМР
 Тэги:  благоустройство, жкх, харьков
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