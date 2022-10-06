06.10.2022 13:28 Рита Парфенова

У Харкові проходить осіннє прибирання (фото)

Працівники комунальних підприємств упорядковують територію Харкова до зими.

Кипить робота і в різних куточках Салтівського житлового масиву, повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.



У Салтівському районі робітники КП «Харківблагоустрій» продовжують збирати опале листа, розпилювати та вивозити дерева, що впали від негоди.





Крім того, привели до ладу огорожу на Велозаводському мосту.





А 136 працівників КП «Харківблагоустрій» приводять до ладу прибудинкові території у Немишлянському районі міста.



На вулицях Амосова, Благодатній, Харківських Дивізій, Салтівському шосе та проїзду Стадіонному комунальники прибирають сміття та опале листя, обрізають та розпилюють сухі гілки.

Нагадаємо, ремонтники Індустріального району КП «Харківводоканал» ліквідували складну аварійну ситуацію на трубопроводі діаметром 500 мм на вул. Луї Пастера.

