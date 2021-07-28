28.07.2021 08:52

Не отдал продукты: полиция задержала рецидивиста, который избил и ограбил односельчанина

Злоумышленник избил потерпевшего и завладел мобильным телефоном и личными вещами.

Фото из открытых источников

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникации областной полиции.

По информации правоохранителей, мужчина рассказал, что на одной из улиц его избил неизвестный и завладел личным имуществом.

В ходе досудебного расследования следователи установили, что на улице злоумышленник подошел к 30-летнему жителю Мерефы и попросил у него продукты питания. Получив отказ, злоумышленник возмутился и избил потерпевшего. Завершив физическое насилие, он снял с потерпевшего верхнюю одежду, обувь, забрал кошелек, мобильный телефон, наушники и скрылся. Похищенное имущество сдал в ломбард, а вещи просто выбросил.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали 26-летнего местного жителя, который уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Злоумышленник не стал отрицать своей вины и сразу же признался в содеянном.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Мужчине сообщено о подозрении в совершении данного преступления и избранной мере пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее РЕДПОСТ писал, что на ХТЗ двое неизвестных напали на женщину , сорвали с нее цепочку и убежали. Злоумышленников задержали при попытке сдать украшение в ломбард.