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28.07.2021  08:52   

Не отдал продукты: полиция задержала рецидивиста, который избил и ограбил односельчанина

Злоумышленник избил потерпевшего и завладел мобильным телефоном и личными вещами.

Избил односельчанина за продукты. Новости Харькова
Фото из открытых источников
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникации областной полиции.
 
По информации правоохранителей, мужчина рассказал, что на одной из улиц его избил неизвестный и завладел личным имуществом.
 
В ходе досудебного расследования следователи установили, что на улице злоумышленник подошел к 30-летнему жителю Мерефы и попросил у него продукты питания. Получив отказ, злоумышленник возмутился и избил потерпевшего. Завершив физическое насилие, он снял с потерпевшего верхнюю одежду, обувь, забрал кошелек, мобильный телефон, наушники и скрылся. Похищенное имущество сдал в ломбард, а вещи просто выбросил.
 
В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали 26-летнего местного жителя, который уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Злоумышленник не стал отрицать своей вины и сразу же признался в содеянном.
 
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Мужчине сообщено о подозрении в совершении данного преступления и избранной мере пресечения в виде содержания под стражей.
 
Ранее РЕДПОСТ писал, что на ХТЗ двое неизвестных напали на женщину, сорвали с нее цепочку и убежали. Злоумышленников задержали при попытке сдать украшение в ломбард.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  харьков, полиция, грабеж
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