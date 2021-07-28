28.07.2021 09:18 Виталий Хиневич

Шаровка - это не только место для селфи. История легендарного поместья

Не знаю, что меня туда постоянно манит. Может красота этого места, может богатая история, а возможно все вместе. В данном материале, я хочу рассказать о Шаровском замке без сухих цифр, легенд и прочего. И так, мы переносимся в теплый летний день...

Выходной можно провести по-разному. Так, что и не поймешь выходной это или обычный день. Я люблю проводить выходные активно, взяв с собой хорошее настроение, немного еды и воды, я отправляюсь в прошлое. Возможно там, как и много лет назад, так же светило солнце, играла листва на нем, все это лучезарно происходит и сейчас.

По дороге к замку нас встречают поля и лесопосадки. Но, когда ты подъезжаешь к белому лебедю, ты видишь прекрасный парк и чувствуешь запах листвы и дух истории.

Первое, что ты замечаешь - это въездные ворота, за которыми выглядывают башни замка. На старых снимках можно увидеть, что дорога, ведущая к воротам, не изменилась. И ты стоишь на пороге великой эпохи развития Слобожанщины.

Леопольд Кениг, сахарозаводчик, внес огромный вклад в развитие Харьковской области. Он развивал ее экономически, инфраструктурно и культурно. Именно такой человек и смог выстроить жемчужину Слобожанщины - Шаровский замок. Когда входишь в него, сразу видно большие камины, мозаичные стены, вековой паркет, залы.

Не скудна Шаровская земля и благодарными потомками. В свободное от работы время Наталья Михайловна, местный житель, проводит экскурсии по поместью. Она собирает по крупицам историю этого места. Наталья Михайловна с радостью согласилась провести экскурсию и нам. Хочу отметить, что стоимость ее не обсуждалась. Наталья настолько увлечена своим делом, что деньги для нее не самое важное. В выставочном зале собраны экспонаты по изготовлению и переработке сахара, кровать с казармы, национальная одежда невесты, сапоги работника замка, множество фото, записи Кенига и многое другое.

Конечно, я как и многие, начинаю спрашивать про легенды замка, в частности, про камень любви, под которым якобы есть клад, про сахарные горы, на которых летом катались на санях жена Кенига. Наталья улыбается в ответ и начинает повествования о невымышленном величии этого места. О цветах, которыми была усеяна территория замка, о фазанариуме, розариуме. О совершенствовании вентиляции дворца, так как от гостей были нарекания на температуру воздуха, мол летом в +20° в комнатах душно (это свидетельствует о том, что климат изменился).

Огромного успеха Кенигу удалось добиться в промышленности. Именно его сахар получает знак качества и производится под гербом Российскойй империи. Светские дамы, покупая сахар, всегда требовали сахар Кенига, мол он слаще. В экономический кризис Леопольд не продает свои поля, как это делают его конкуренты, а наоборот, покупает их у них. Он неустанно следит за климатом, за поливом и удобрением своих земель, что в результате дает с каждым годом все больший урожай.

Леопольд так же понимает, что нужна мотивация для работников. Поэтому он вводит новую систему оплаты. За работу в выходной - двойной тариф, оплачиваемый больничный, сокращает руководящий состав до 3 человек, увеличивает число рядовых работников и оплату труда. Имея вокруг огромные площади лесов, у него рождается мысль продавать лес, но под видом паркета, что дает значительно умножить свое экономическое положение. Тут следует отметить, что Кенигу становится тесно на своей территории и он переходит на ныне Сумскую область. Строит фабрики, открывает железнодорожную станцию и конечно развивает еще один дворец в Тростянце.

Конечно, больно смотреть, как прекрасный замок медленно приходит в упадок. После прихода к власти большевиков, замок спустя некоторое время, отдают под туберкулезный диспансер. В последние годы его работы он насчитывал около двух десятков пациентов. Сейчас палочки Коха бояться не стоит и можно смело наслаждаться красотой этого места. Вот только, если не проводить ремонтных работ в полном объеме, то наследие может исчезнуть. Исчезнут 26 комнат: кабинеты, бильярдная, бальная зала. А что говорить о теплицах, в которых выращивались розы и разные экзотические растения.

В таких местах хочется быть, творить, любить. Именно тут понимаешь, насколько богата наша земля и наша история.

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