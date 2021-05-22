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22.05.2021  20:18   

Какие исторические памятники спасут в Харькове и области. Список "Большой реставрации"

На Харьковщине имеется немало культурных и исторических памятников, которые находятся в плачевном состоянии. Часть из них, так и не дождавшись реставрации, перестали существовать.



Владимир Зеленский инициировал программу "Большая реставрация", в которую попали несколько культурных объектов, которые расположены на территории Харькова и области. Об сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Министерство культуры и информационной политики Украины.

В этот перечень всего вошли 109 объектов. Cписок сформирован с учетом рейтинга и с указанием набранных баллов, а также средней оценкой проекта.

"Выбранные объекты - только начало, ведь с запуском процесса реставрации его уже не остановить, что доказывает опыт европейских стран ", - прокомментировал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Харьковщина подавала на конкурс 11 объектов, таких как:

  1. Харьковский исторический музей — памятник архитектуры местного значения (охранный номер 432);
  2. Шаровский дворцово-парковый комплекс "Усадьба";
  3. Штабы военных поселений (Школа военных топографов) г. Чугуев;
  4. Харьковский художественный музей;
  5. Пархомовский художественный музей им. П. Ф. Лунева (филиал ОКЗ "Харьковский художественный музей");
  6. Харьковский государственный академический украинский драматический театр имени Т. Шевченко;
  7. Харьковское музыкальное училище им. Б. Н. Лятошинского;
  8. Памятное место под дубом, связанное с жизнью и творчеством Г. С. Сковороды (дуб Сковороды);
  9. Контора управляющего ОКЗ "Национальный литературно-мемориальный музей Г. С. Сковороды";
  10. Памятник архитектуры XIX века-кладовая в ОКЗ "Национальный литературно-мемориальный музей Г. С. Сковороды";
  11. Памятник архитектуры национального значения "Усадьба" (охранный № 712) пгт Старый Мерчик.

Однако эксперты отобрали всего три. Популярные объекты, такие как усадьба в Шаровке, к сожалению в список не вошли.

Отмечается, что за государственный счет разработают документацию на ремонт здания штабов в Чугуеве и Университетской церкви, а также планируется ремонт фасада и кровли здания библиотеки Короленко.

Справка. Шаровская усадьба — дворцово-парковый комплекс XIX века, памятник культуры национального значения. В советские годы там был противотуберкулезный диспансер. В 2008 году его закрыли, а комплекс передали в коммунальную собственность Харьковского областного совета.

Тэги:  шаровка, большая реставрация
 
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