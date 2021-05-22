Какие исторические памятники спасут в Харькове и области. Список "Большой реставрации"

На Харьковщине имеется немало культурных и исторических памятников, которые находятся в плачевном состоянии. Часть из них, так и не дождавшись реставрации, перестали существовать.
Владимир Зеленский инициировал программу "Большая реставрация", в которую попали несколько культурных объектов, которые расположены на территории Харькова и области. Об сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Министерство культуры и информационной политики Украины.
В этот перечень всего вошли 109 объектов. Cписок сформирован с учетом рейтинга и с указанием набранных баллов, а также средней оценкой проекта.
"Выбранные объекты - только начало, ведь с запуском процесса реставрации его уже не остановить, что доказывает опыт европейских стран ", - прокомментировал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
Харьковщина подавала на конкурс 11 объектов, таких как:
Однако эксперты отобрали всего три. Популярные объекты, такие как усадьба в Шаровке, к сожалению в список не вошли.
Отмечается, что за государственный счет разработают документацию на ремонт здания штабов в Чугуеве и Университетской церкви, а также планируется ремонт фасада и кровли здания библиотеки Короленко.
Справка. Шаровская усадьба — дворцово-парковый комплекс XIX века, памятник культуры национального значения. В советские годы там был противотуберкулезный диспансер. В 2008 году его закрыли, а комплекс передали в коммунальную собственность Харьковского областного совета.
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