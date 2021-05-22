Главная Новости Харькова Криминал и происшествия "Пламя высотой в три метра". На центральном проспекте Харькова на ходу загорелось авто (ВИДЕО)
22.05.2021  18:40   

"Пламя высотой в три метра". На центральном проспекте Харькова на ходу загорелось авто (ВИДЕО)

Водителю автомобиля не удалось самому справиться с огнем.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на видео, размещенное в Телеграмм-канал Харьков NOW.

На кадрах мы можем видеть водителя автомобиля Chevrolet Aveo, который безуспешно пытается ликвидировать возгорание в моторном отсеке с помощью огнетушителя. По словам очевидцев, пламя было высотой в три метра.

К сожалению, ни один автолюбитель не пришел на помощь к своему коллеге. Лишь прибывшие позже на место пожара спасатели быстро ликвидировали возгорание в авто.

Причины пожара неизвестны.

Ранее РЕДПОСТ писал, что в Шевченковском районе Харькова в частном домовладении сгорел новенький "Mitsubishi Outlander", 2020 года выпуска

Тэги:  пожар, авто, харьков
 
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