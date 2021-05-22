Водителю автомобиля не удалось самому справиться с огнем.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на видео, размещенное в Телеграмм-канал Харьков NOW.
На кадрах мы можем видеть водителя автомобиля Chevrolet Aveo, который безуспешно пытается ликвидировать возгорание в моторном отсеке с помощью огнетушителя. По словам очевидцев, пламя было высотой в три метра.
К сожалению, ни один автолюбитель не пришел на помощь к своему коллеге. Лишь прибывшие позже на место пожара спасатели быстро ликвидировали возгорание в авто.
Причины пожара неизвестны.
Ранее РЕДПОСТ писал, что в Шевченковском районе Харькова в частном домовладении сгорел новенький "Mitsubishi Outlander", 2020 года выпуска
Комментариев: 0
Сегодня гороскоп идеально подходит для ведения самостоятельного бизнеса, участия в общественных мероприятиях и для занятий спортом. А вот в отношениях с начальством следует быть осторожней! Даже самые демократичные начальники сегодня могут почувствовать приступ неожиданно проснувшейся властности и самодурства. И еще: в делах лучше обойтись без таких слов, как «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня день конкретности и четкости, все остальное не актуально. В остальном же, день обещает быть неплохим, особенно, если не поддаваться лени. Порадуйте свое тело физическими нагрузками, сегодня это принесет вам немалую пользу!
В выходные – 22 и 23 мая – погоду будет определять поле повышенного давления. Синоптики обещают теплую и сухую погоду.
Сегодня православные чествуют Николая Чудотворца.
влажность:
давление:
ветер: