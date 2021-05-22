В Центральном парке культуры и отдыха им Горького открылась выставка, благодаря который каждый желающий может узнать про Вышеградскую группу.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на собственного корреспондента. Мероприятие проходят в рамках празднования Дней Европы в Украине.
Генеральный консул Республики Польша в Харькове Пётр Стаханчик поблагодарил мэрию за поддержку в организации.
В свою очередь и.о. мэра Игорь Терехов отметил давнее сотрудничество с поляками, в том числе и дружеские отношения с городами-побратимами Харькова - Познанью и Варшавой.
Организаторы отмечают, что работа выставки продлится две недели.
Справка. 15 февраля 1991 г. премьер-министр Венгрии Й. Анталл, президент Чехословакии В. Гавел и президент Польши Л. Валенса в присутствии президента Венгрии, премьер-министров и министров иностранных дел подписали в восстановленном Королевском дворце в Вишеграде Декларацию о сотрудничестве трех государств. Это было самостоятельное решение трех государств работать вместе по восстановлению сотрудничества с Западом, во избежание повторения трагических событий прошлого и ради «скорейшего перехода с советской на евро-атлантическую орбиту».
Данное объединение также иногда называли Вишеградской тройкой или Вишеградским треугольником, так как в самом начале оно включало в себя лишь трёх членов — сейчас этот термин неправомерен, но всё же иногда употребляется, несмотря на тот факт, что Чехословакия как единое государство прекратила существование ещё в 1993 году.
Все члены Вишеградской группы 1 мая 2004 года стали членами Европейского союза.
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