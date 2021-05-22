Об исчезновении ребенка сообщила бабушка. Как выяснилось, девушка гуляла в центре города.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на правоохранителей.
По их словам 21 мая в 17:10 к ним обратилась от 56-летняя харьковчанка. Она сообщила, , что ее 13-летняя внучка не является домой и не выходит на связь с 16 мая.
Сотрудники полиции оперативно выяснили местонахождение беглянки. Они выяснили, что все это время несовершеннолетняя находилась у своих друзей. Девушка живет с бабушкой и постоянно у них происходят конфликтные ситуации, поэтому уже неоднократно уходила из дома. Семья девочки состоит на учете в службе по делам детей по Киевскому району.
Никаких противоправных действий в отношении девочки совершено не было.
Относительно бабушки сотрудники ювенальной превенции составили административный протокол по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Ранее РЕДПОСТ писал, что на железнодорожном вокзале в поселке Купянск-Узловой бродит нашли мальчика, который не мог объяснить где он живет. Оказалось мальчик находился в гостях у своей бабушки и, воспользовавшись тем, что женщина пошла в ванную комнату, вышел из квартиры и пошел гулять.
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