22.05.2021 16:17

5 дней гуляла у друзей. несовершеннолетнюю харьковчанку вернули родной бабушке

Об исчезновении ребенка сообщила бабушка. Как выяснилось, девушка гуляла в центре города.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на правоохранителей.

По их словам 21 мая в 17:10 к ним обратилась от 56-летняя харьковчанка. Она сообщила, , что ее 13-летняя внучка не является домой и не выходит на связь с 16 мая.

Сотрудники полиции оперативно выяснили местонахождение беглянки. Они выяснили, что все это время несовершеннолетняя находилась у своих друзей. Девушка живет с бабушкой и постоянно у них происходят конфликтные ситуации, поэтому уже неоднократно уходила из дома. Семья девочки состоит на учете в службе по делам детей по Киевскому району.

Никаких противоправных действий в отношении девочки совершено не было.

Относительно бабушки сотрудники ювенальной превенции составили административный протокол по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Ранее РЕДПОСТ писал, что на железнодорожном вокзале в поселке Купянск-Узловой бродит нашли мальчика, который не мог объяснить где он живет. Оказалось мальчик находился в гостях у своей бабушки и, воспользовавшись тем, что женщина пошла в ванную комнату, вышел из квартиры и пошел гулять.