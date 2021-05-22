Многотонная конструкция находилась в аварийном состоянии и несла угрозу пешеходам и проезжающему под ним транспорту.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на видео с кадрами демонтажа, опубликованное харьковскими Телеграмм-каналами.
Как сообщила директор Департамента градостроительства и архитектуры - главный архитектор города Татьяна Поливанова, старые конструкции моста, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, заменят и установят новые, которые изготавливает днепровский завод. На мосту будет работать подсветка и будут установлены новые боковые арочные конструкции, которые также будут выполнять несущую функцию.
Также она сообщила, что все входы в зоопарк будут благоустроены. Со стороны сада Шевченко планируется открыть зоо- и сувенирные магазины, кафе на 200 мест, установить современное освещение.
«Это касается и входной группы №2 со стороны университета. Там будет идентичная входная группа - современные облицовочные материалы, фонари, скамейки, и рядом - пешеходный мост», - сообщила главный архитектор города.
Отметим, что реконструкцию Зоологического моста планируется завершить к открытию после реконструкции Харьковского зоопарка.
Справка
Пешеходный мост через Клочковский спуск был построен в 1952 году в ходе восстановления города после Второй мировой войны. Соединяет две части Нагорного района: территорию возле Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина и Харьковского зоопарка с Загоспромьем.
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