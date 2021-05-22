Злоумышленнику сообщено о подозрении в незаконном хранении боеприпасов и изготовление наркотических веществ.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу областной полиции.
Харьковские оперативники получили информацию, что житель Немышлянского района устроил в своей квартире наркопритон, в котором изготавливались и употреблялись наркотические вещества.
21 мая сотрудники Управления по борьбе с наркопреступностью в Харьковской области и работники отдела полиции провели обыск квартиры, во время которого обнаружили и изъяли медицинские шприцы, патрон к огнестрельному оружию, электронные весы, шесть полимерных пакетов с наслоением порошкообразного вещества белого цвета, 60 полимерных пакетов с порошкообразным веществом розового цвета, корпус гранаты Ф-1, взрыватель типа УЗРГМ и другие вещественные доказательства противоправной деятельности мужчины. Все изъятое было направлено на экспертизу.
По данному факту сведения внесены в ЕРДР по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), а также по ч. 1 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.
Мужчине сообщено о подозрении в совершении данного преступления. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
Ранее РЕДПОСТ сообщал, что харьковские правоохранители задержали 29-летнего харьковчанина, который у себя в квартире употреблял наркотические средства, предоставлял квартиру для употребления наркотиков другим лицам, а также сотрудничал с Интернет-магазином, который распространяет наркотические средства через почтовые отправления и закладки.
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