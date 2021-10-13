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13.10.2021  16:15   Виталий Хиневич

Запах ацетона и растворителя: в Харькове выявили наркопритон

Гражданин в квартире многоэтажного дома изготовлял и употреблял наркотические вещества.

Мужчина организовал наркопритон в Харькове
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области. 
 
Отмечается, что 31-летний мужчина в квартире по улице Владислава Зубенко изготовлял и употреблял наркотики.
 
Противозаконную деятельность гражданина подтвердили соседи, которые пожаловались на неприятных запах, исходящий из квартиры. Кроме этого они сообщили, что к правонарушителю постоянно ходят подозрительные люди. 
 
 
12 октября сотрудники полиции провели санкционированный обыск в квартире злоумышленника, где кроме него выявили еще двух граждан. Также были изъяты наркотические вещества, шприцы и химическая посуда. 
 
Информацию о правонарушении внесли в Единый реестр досудебных расследований согласно части 1 статьи 317 Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
 
Напомним, ранее сотрудники полиции выявили мужчину, который реализовывал в Харькове наркотические вещества.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  харьков, криминал, наркопритон
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