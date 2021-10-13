13.10.2021 16:15 Виталий Хиневич

Запах ацетона и растворителя: в Харькове выявили наркопритон

Гражданин в квартире многоэтажного дома изготовлял и употреблял наркотические вещества.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области.

Отмечается, что 31-летний мужчина в квартире по улице Владислава Зубенко изготовлял и употреблял наркотики.

Противозаконную деятельность гражданина подтвердили соседи, которые пожаловались на неприятных запах, исходящий из квартиры. Кроме этого они сообщили, что к правонарушителю постоянно ходят подозрительные люди.

12 октября сотрудники полиции провели санкционированный обыск в квартире злоумышленника, где кроме него выявили еще двух граждан. Также были изъяты наркотические вещества, шприцы и химическая посуда.

Информацию о правонарушении внесли в Единый реестр досудебных расследований согласно части 1 статьи 317 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сотрудники полиции выявили мужчину, который реализовывал в Харькове наркотические вещества.