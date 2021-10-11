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11.10.2021  20:20   

Конец преступного логова: в Харькове мужчина превратил квартиру в наркопритон (фото, видео)

В Харькове ликвидировали место сборищ любителей наркоты.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, правоохранителям поступила информация о жителе Московского района, ведущего асоциальный образ жизни, принимающего наркотики по месту жительства и предоставляющего помещение квартиры для употребления наркотиков рецидивистам. 
 
 
Стражи порядка открыли уголовное дело об организации или содержании мест для незаконного употребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и 8 октября 2021 года провели обыск по месту жительства 53-летнего мужчины. Когда на место прибыли правоохранители, то застали у харьковчанина 7 человек, включая владельца дома. Все они находились в состоянии наркотического опьянения.
 
 
У владельца и двух его «гостей» - мужчины 40 лет и 39-летней женщины копы нашли и изъяли около 0,5 литра опия и медицинские шприцы с его остатками, 5 граммов каннабиса, около 3 граммов психотропного вещества PVP, 2 грамма амфетамина, 25 таблеток метадона и самодельные приборы для употребления наркосредств, с наслоением вещества коричневого цвета.
 
 
Изъятые наркосредств направлены на экспертное исследование.
 
 
Виновному светит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества.
 
 
 
 
 
 
Тэги:  ликвидирован наркопритон, наркотики, харьков
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