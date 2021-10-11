11.10.2021 20:20

Конец преступного логова: в Харькове мужчина превратил квартиру в наркопритон (фото, видео)

В Харькове ликвидировали место сборищ любителей наркоты.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, правоохранителям поступила информация о жителе Московского района, ведущего асоциальный образ жизни, принимающего наркотики по месту жительства и предоставляющего помещение квартиры для употребления наркотиков рецидивистам.

Стражи порядка открыли уголовное дело об организации или содержании мест для незаконного употребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и 8 октября 2021 года провели обыск по месту жительства 53-летнего мужчины. Когда на место прибыли правоохранители, то застали у харьковчанина 7 человек, включая владельца дома. Все они находились в состоянии наркотического опьянения.

У владельца и двух его «гостей» - мужчины 40 лет и 39-летней женщины копы нашли и изъяли около 0,5 литра опия и медицинские шприцы с его остатками, 5 граммов каннабиса, около 3 граммов психотропного вещества PVP, 2 грамма амфетамина, 25 таблеток метадона и самодельные приборы для употребления наркосредств, с наслоением вещества коричневого цвета.

Изъятые наркосредств направлены на экспертное исследование.

Виновному светит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества.