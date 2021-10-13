13.10.2021 15:41 Дмитрий Колоней

Момент ДТП с полицейскими: В Харькове авто патрульных влетело в Opel на перекрестке (фото, видео)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - дорожно-транспортное происшествие с участием полиции. Авария произошла на Салтовке.

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На перекрестке улиц Валентиновской и Гвардейцев Широнинцев столкнулись служебная машина Renault патрульных и легковой автомобиль Opel. Патрульные на проблесковых маячках хотели проскочить перекресток, что закончилось неудачно.

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Напомним, ранее мы писали о том, что в центре Харькова протаранили авто полиции. Дорожно-транспортное проишествие случилось на Бурсацком спуске.