13.10.2021 15:30 Виталий Хиневич

Терехов обсудил Стратегию развития Харькова с урбанистами

Украинская “Кремниевая долина”, лидерство в IT-кластере, новая индустрия, самая комфортная городская инфраструктура и другие проекты, которые реализовывает Харьков.

Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ

На круглом столе с харьковскими урбанистами Игорь Терехов представил ряд конкретных шагов по реализации Стратегии развития Харькова – 2030.

Руководитель города поблагодарил ученых и представителей общественных организаций за их вклад в разработку Стратегии, обсудил с ними новые идеи и первые результаты работы.

“Планы по обновлению действующей Стратегии с Геннадием Кернесом мы обсуждали еще в прошлом году. Целый ряд ее пунктов, о которых тогда только мечтали, за минувшее время уже превратились в успешные, уникальные городские проекты. Мы обустраиваем территории, реконструируем скверы, строим самые большие, самые лучшие в Украине урбан-парки. Мы открыли зоопарк, хотя многие не верили, что это возможно – и теперь вся Украина гордится тем, что в Харькове появился зоопарк европейского уровня”, - отметил Игорь Терехов нынешние успехи города.

Все стратегические планы основываются на нынешних тенденциях и реальных достижениях города.

“Мы делаем переворот в общественном транспорте. Мы развиваем производство в Харькове. Будем производить свои вагоны метро, трамваи, автобусы. Строим базу для обслуживанию самолетов. Мы сделали настоящий прорыв в экологической сфере, построив первый в Украине мусороперерабатывающий завод. Уже сейчас город зарабатывает на мусоре, добывает полигонный газ, вырабатывает из него электроэнергию. В Харькове запускается украинская “Кремниевая долина” – мощнейший проект, в котором принимают участие инвесторы со всего мира. Харьков превращается в одну из столиц IT-индустрии. И самое главное – город становится все более комфортным для жизни. А это значит, что мы успешно конкурируем за лучшие умы Украины. К нам приезжает талантливая молодежь со всей страны, а харьковчане выпускники вузов остаются здесь, потому что видят в Харькове свое благополучное будущее”, - заявил руководитель города.

Также в обсуждении Стратегии приняли участие харьковские урбанисты – разработчики таких смелых идей, как “Зеленый каркас”, “Суперперекресток”, “Конструктор дворов” и “Большой Харьков”.

Руководитель общественной организации “Институт Харькова” Игорь Лялюк отметил, что реализация этих проектов делает наш город более успешным, комфортным, зеленым и безопасным.

А политический эксперт Александр Кочетков высказал мнение, что самой сильной стороной Харькова является преемственность стратегии развития города: “Все запланированное – на основе того, что делается сейчас. Все, что делается сейчас – на основе того, что делалось в предыдущие годы. Благодаря этому Харьков способен реализовывать “длинные” проекты – и поэтому он стал первым. У Терехова амбициозная цель – вывести Харьков в ТОП-100 самых комфортных городов мира. Многое зависит от ситуации в Украине в целом, но среди крупных городов нашей страны – у Харькова наибольшие шансы”.

Напомним, перед горсоветом и исполнительными органами руководитель города Харькова Игорь Терехов поставил задачу стать самыми открытыми в Украине.