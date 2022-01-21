Харьковский опыт по обустройству переселенцев могут масштабировать на всю Украину

21.01.2022 20:20 Дмитрий Колоней

В Харькове прошел круглый стол по законодательному решению проблем жителей Востока страны.

В мероприятии приняли участие представители городских и областных органов власти, Европейского Союза и проекта ЕС «Поддержка реформ и цифровизации сектора юстиции в Украине» («Право-Justice»), Офиса Генерального прокурора Украины, Донбасского регионального совета по вопросам реформы правосудия, ученые, народные депутаты Украины.

Как отметила Вице-премьер-министр - Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, цель дискуссии – наработать политику, которая ляжет в основу законодательства. Были обсуждены темы, связанные с конституционно-правовыми основами реинтеграции временно оккупированных территорий, правовое регулирование уголовной ответственности и амнистии граждан, которые совершили отдельные правонарушения в связи с временной оккупацией, правовые действия, которые были совершены на временно оккупированных территориях, и ряд других вопросов.

После окончания круглого стола Ирина Верещук отметила, что вынужденные переселенцы требуют особого внимания, так как часто остаются за пределами Закона и формальных предписаний. У них возникают серьезные

проблемы с подтверждением дипломов, устройством на работу, очередью на жилье.

Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил, что вынужденные переселенцы ставят перед властью много вопросов, которые касаются предоставления жилья, трудоустройства, психологической реабилитации и пр. Со своей стороны городская власть предоставляет возможную помощь, но ряд проблем требуют законодательного урегулирования.

«Этот круглый стол поднял очень актуальные проблемы, и я хочу обратиться к присутствующим, в частности – к народным депутатам, чтобы все наработки были вынесены в сессионый зал, и у нас появился конкретный правовой механизм урегулирования поставленных задач», - подчеркнул городской голова Харькова.

Говоря о харьковском проекте реконструкции модульного городка на пр. Льва Ландау для вынужденных переселенцев с Востока Украины, Ирина Верещук отметила, что он станет пилотным для страны.

«В Харькове есть специальная программа, которая помогает получить ипотечный кредит, жилье в пользование, социальную помощь, но этого мало по отношению к людям, которые 8-й год ждут, что власть поможет. Когда нам удастся его реализовать, этот пилотный проект можно будет масштабировать на всю Украину», - отметила Ирина Верещук.

Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил, что Харьков стал первым городом, который вместе с правительством Германии в 2015 году построил модульный городок для вынужденных переселенцев. Новый проект предусматривает строительство уже стационарного жилья для жителей оккупированных территорий, и первый дом планируют начать строить в конце весны.

Для вынужденных переселенцев планируется построить новые трехэтажные общежития. Проект реализуется на условиях софинансирования из бюджета городской территориальной громады и государственного бюджета, 30% на 70% соответственно. Также к реализации инициативы могут присоединиться немецкие партнеры.