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21.01.2022  20:20   Дмитрий Колоней

Харьковский опыт по обустройству переселенцев могут масштабировать на всю Украину

В Харькове прошел круглый стол по законодательному решению проблем жителей Востока страны.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горсовет, в Харкове, в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого прошел круглый стол «Государственная политика переходного периода как основа реинтеграции временно оккупированных территорий Украины» 
 
В мероприятии приняли участие представители городских и областных органов власти, Европейского Союза и проекта ЕС «Поддержка реформ и цифровизации сектора юстиции в Украине» («Право-Justice»), Офиса Генерального прокурора Украины, Донбасского регионального совета по вопросам реформы правосудия, ученые, народные депутаты Украины.
 
Как отметила Вице-премьер-министр - Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, цель дискуссии – наработать политику, которая ляжет в основу законодательства. Были обсуждены темы, связанные с конституционно-правовыми основами реинтеграции временно оккупированных территорий, правовое регулирование уголовной ответственности и амнистии граждан, которые совершили отдельные правонарушения в связи с временной оккупацией, правовые действия, которые были совершены на временно оккупированных территориях, и ряд других вопросов.
 
 
После окончания круглого стола Ирина Верещук отметила, что вынужденные переселенцы требуют особого внимания, так как часто остаются за пределами Закона и формальных предписаний. У них возникают серьезные 
проблемы с подтверждением дипломов, устройством на работу, очередью на жилье.
 
Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил, что вынужденные переселенцы ставят перед властью много вопросов, которые касаются предоставления жилья, трудоустройства, психологической реабилитации и пр. Со своей стороны городская власть предоставляет возможную помощь, но ряд проблем требуют законодательного урегулирования.
 
«Этот круглый стол поднял очень актуальные проблемы, и я хочу обратиться к присутствующим, в частности – к народным депутатам, чтобы все наработки были вынесены в сессионый зал, и у нас появился конкретный правовой механизм урегулирования поставленных задач», - подчеркнул городской голова Харькова.
 
Говоря о харьковском проекте реконструкции модульного городка на пр. Льва Ландау для вынужденных переселенцев с Востока Украины, Ирина Верещук отметила, что он станет пилотным для страны. 
 
«В Харькове есть специальная программа, которая помогает получить ипотечный кредит, жилье в пользование, социальную помощь, но этого мало по отношению к людям, которые 8-й год ждут, что власть поможет. Когда нам удастся его реализовать, этот пилотный проект можно будет масштабировать на всю Украину», - отметила Ирина Верещук.
 
Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил, что Харьков стал первым городом, который вместе с правительством Германии в 2015 году построил модульный городок для вынужденных переселенцев. Новый проект предусматривает строительство уже стационарного жилья для жителей оккупированных территорий, и первый дом планируют начать строить в конце весны.
 
Для вынужденных переселенцев планируется построить новые трехэтажные общежития. Проект реализуется на условиях софинансирования из бюджета городской территориальной громады и государственного бюджета, 30% на 70% соответственно. Также к реализации инициативы могут присоединиться немецкие партнеры.
 
Вице-премьер: Харьковский проект жилья для переселенцев можно будет масштабировать на всю Украину
Харьковский проект реконструкции модульного городка на пр. Льва Ландау для вынужденных переселенцев с Востока Украины станет пилотным для страны.
 
Об этом сегодня, 21 января, после круглого стола «Государственная политика переходного периода как основа реинтеграции временно окупированных территорий Украины» сообщила Вице-премьер-министр - Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
 
Напомним, ранее мы писали, что сегодня Харьковский городской голова Игорь Терехов презентовал проект реконструкции модульного городка на пр. Льва Ландау. Для вынужденных переселенцев планируется построить новые трехэтажные общежития. Проект реализуется на условиях софинансирования из бюджета городской территориальной громады и государственного бюджета, 30% на 70% соответственно. Также к реализации инициативы могут присоединиться немецкие партнеры.
 
Тэги:  переселенцы, игорь терехов, харьков, круглый стол, реконструкция
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