Проект реконструкции модульного городка для переселенцев презентовали в Харькове (видео)

21.01.2022 14:20 Евгений Клочко

Мэр Харькова Игорь Терехов сегодня презентовал проект реконструкции модульного городка на пр. Льва Ландау для вынужденных переселенцев с Востока Украины.

Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ , данным проектом предусмотрена ренновация старых зданий на новые трехэтажные общежития. Такое решение Игорь Терехов представил во время визита в модульный городок Вице-премьера - Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук.

Он отметил, что проект разработан , и его можно реализовать на условиях софинансирования из бюджета городской территориальной громады и государственного бюджета, 30% на 70% соответственно.

«Назрела необходимость кардинально пересмотреть условия, в которых находятся люди. Конечно, все, что зависит от городской власти, мы делаем. Вместе с людьми поддерживаем городок в жилом состоянии. По-другому сказать не могу, но проблему нужно решить. Срок службы помещений истек в 2017 году, модульный городок был рассчитан на три года», - отметил Игорь Терехов.

Игорь Терехов также подчеркнул, что проект типовой. Необходимо будет получить необходимые технические условия, подвести коммуникации, предусмотреть собственные котельные и в этом году начать реконструкцию. Он отметил, что, если правительство одобрит такой проект, город готов заложить необходимые средства уже в феврале.

«Наша цель – постепенно переселить семьи, которые здесь живут, в нормальные условия», - заявил Игорь Терехов.

Также к реализации инициативы может присоединиться Немецкое общество международного сотрудничества (GIZ). По информации их представителей, такую возможность обсудят с правительством Германии.

Ирина Верещук поблагодарила GIZ за участие и отметила, что Министерство экономики Германии рассматривает вероятность реализации нового проекта. По ее словам, лишь 12% вынужденных переселенцев имеют постоянное жилье, остальные живут у родственников, арендуют и ищут другие возможности проживания.

«Какие решения принять - зависит от всех нас. Мы начнем с Харькова, как я и говорила. Вы взяли удар на себя, а теперь должны получить поддержку государства и немецких властей», - подчеркнула Вице-премьер.