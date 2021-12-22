22.12.2021 15:36 Рита Парфенова

Игорь Терехов рассказал, что появится на месте модульного городка для переселенцев

В Харькове переселенцам построят трехэтажные общежития.

Проект строительства трехэтажных общежитий для переселенцев из Донецкой и Луганской областей Украины подготовлен в Харьковском городском совете. Речь идет о предоставлении жилья переселенцам, которые живут в модульном городке на пр.Льва Ландау, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.



На месте модульного городка построят трехэтажные общежития, сообщил на сессии городского совета Харьковский городской голова Игорь Терехов.



По его словам, общежития будут построены поэтапно. Строительство начнется, как только городская власть получит подтверждение от правительства о возможности софинансирования проекта из государственного бюджета.



«Как только получим подтверждение - внесем корректировки, чтобы построить там нормальные хорошие общежития. Здания будут трехэтажные, потому что в модульном городке живут люди с инвалидностью, которым сложно подниматься на более высокий этаж. Кроме того, рядом находится аэропорт», - сообщил городской голова.



Напомним, ранее мы писали о том, что городские власти намерены построить три общежития для вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской областей на месте модульного городка в Харькове.