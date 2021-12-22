22.12.2021 15:55 Виталий Хиневич

Харьковский депутат не платит банку взятый кредит

В Харьковский городской совет пришло уведомление от «Приватбанка», в котором говорится о кредитной задолженности.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание KHARKIV Today.

Отмечается, что Харьковский городской совет получил уведомление о кредитной задолженности депутата городского совета Анатолия Родзинского перед финансовым учреждением. Об этом во время сессии городского совет заявил мэр города Харькова Игорь Терехов.

Кроме этого Терехов отметил, что банк просит в городском бюджете предусмотреть Родзинскому материальную помощь в размере 148 571 гривны, так как Анатолий взял кредит у банка и не вернул его.

Согласно информации, которая предоставлена в Едином реестре судебных решений, суд постановил взыскать с Анатолия Родзинского в пользу "ПриватБанка" задолженность по кредиту 118 352 гривны 7 копеек. Также Родзинский обязан оплатить в пользу банка судебный сбор в размере 1775 гривен 28 копеек.

В свою очередь Анатолий Родзинский указал в декларации в 2020 году, что с 2018 года бесплатно пользуется комнатой во флигеле общей площадью 30 квадратных метров в селе Ольховка Харьковской области.

Имущество принадлежит Нине Родзинской. В финансовом отчете говорится, что у депутата Харьковского горсовета есть два автомобиля марки «Fiat Cinquecento» 2010 года выпуска и авто марки «ЗАЗ 1120» 2001 года производства. Также Родзинский указал, что имеет 100 биткоинов, которые он купил в 2010 году за 400 гривен. В 2020 году от занятия предпринимательством Родзинский получил прибыль в размере 4 тысяч гривен.

Напомним, ранее Анатолий Родзинский оказывался в центре политических скандалов и обвинялся в черном пиаре.