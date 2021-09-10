10.09.2021 15:15

Харьков перед выборами захлестнет неконтролируемый поток черного пиара в СМИ и соцсетях, - КИУ

Комитет избирателей Украины (КИУ) предупредил, что еще до официального старта кампании на пост мэра Харькова многие из потенциальных претендентов используют манипуляции и черный пиар против своих оппонентов.

Как сообщает РЕДПОСТ , в преддверии официального старта избирательной кампании в Харькове Комитет избирателей Украины выступил с пресс-конференцией, в ходе которой был проведен анализ активности потенциальных претендентов на пост мэра Харькова.

На данный момент четко определились в своем стремлении баллотироваться на пост Харьковского городского головы руководитель города Игорь Терехов, экс-мэр Михаил Добкин, депутат горсовета от партии “Слуга Народа” Алина Мустафаева, общественный активист и глава Нацкорпуса Константин Немичев, предприниматель и глава фракции ЕС в горсовете Александр Скорик, беспартийный Дмитрий Маринин и депутат горсовета от ОПЗЖ Анатолий Родзинский.

“В информационном поле есть явное доминирование двух потенциальных кандидатов – Игоря Терехова и Михаила Добкина, с заметным преимуществом первого, - сообщил глава Харьковского областного отделения Комитета избирателей Украины. – Главной опасностью этих выборов следует назвать массовое использование практически неконтролируемых частных мессенджеров и социальных сетей, через которые участники могут делать манипулятивные “вбросы” дезинформации и использовать черный пиар”.

Уже сейчас очевидно, что главной мишенью этих атак стал Игорь Терехов. “Мы провели мониторинг газет, которые издают претенденты на пост мэра. Если от Терехова раздают газеты, материалы которых освещают его деятельность в позитивном ключе, то отдельные выпуски полиграфической продукции его оппонентов на 70-80% были посвящены критике городской власти. Т.е., акцент делается не на свою собственную рекламу, а на негативную кампанию”, - заявил Михаил Камчатный.

Похожее соотношение фиксируется и на личных страницах потенциальных кандидатов. “Если глянуть в социальных сетях на страницы Добкина, Маринина, Мустафаевой, Родзинского – зачастую большая часть сообщений касаются не их собственной деятельности, а критике Терехова, которая, как мы понимаем, носит манипулятивный характер”, - отмечает Камчатный.

В целом, по расчетам Комитета избирателей Украины против Игоря Терехова выходит в четыре раза больше негативных материалов, которые имеют все признаки черного пиара, чем, например, против Михаила Добкина.

На основании мониторинга публичной активности, КИУ также предположил, что Юлия Светличная, Александр Фельдман и Евгений Мураев не станут принимать участие в выборах Харьковского городского головы. “Мы проанализировали их активность с мая до начала сентября. Хотя ведутся разговоры об их возможном выдвижении, в публичной сфере ничего не свидетельствует о том, что они собираются выдвигать свои кандидатуры”, - предположил Михаил Камчатный.

Напомним, на выборах мэра Харькова партия «Слуга народа» не будет выдвигать своего кандидата. По словам Давида Арахамии, в партии нет сильной кандидатуры, которая могла бы бороться за кресло мэра Харькова.