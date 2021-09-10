10.09.2021 14:54 Дмитрий Колоней

Харьковские футболистки прорвались в групповой этап Лиги Чемпионов (видео)

Харьковский "Жилстрой-1" вновь разгромил киприоток "Аполлона".



Сайт ЖФК Жилстрой-1

Как сообщает РЕДПОСТ , на пути харьковского клуба "Жилстрой-1" в групповой этап женского еврокубка стоял кипрский "Аполлон". Его в первом матче харьковчанки одолели в гостях со счетом 2:1.

В ответном матче, уже в Харькове на ОСК "Металлист", Бойченко и Овдийчук с интервалом в пять минут поразили ворота киприоток. Из этой ситуации гости Первой столицы выбраться не смогли, тем более, что во втором тайме Овдийчук окончательно похоронила надежды "Аполлона" на победу, оформив дубль - 3:0.

Если бы не оформленный автогол, матч завершился бы всухую. Итог матча - победа харьковчанок 3:1.

5:2 - такой итоговый счет выводит нашу команду в групповой этап Лиги чемпионов. Жеребьевка группового этапа состоится 13 сентября.

Уже известно, что в групповой этап попали:

"Вольфсбург", "Кеге", "Лион", "Реал", "Серветт", "Хоффенхайм", "Хэкен", "Барселона", "ПСЖ", "Бавария", "Челси", " Арсенал "

Напомним, ранее мы писали о том, что харьковский женский клуб Жилстрой-1 в первом матче Лиги Чемпионов обыграл киприоток "Аполлона" 2:1. Также харьковские женские футбольные команды «Жилстрой-1» и «Жилстрой-2» одержали очередные убедительные победы с разгромным счетом в национальном чемпионате страны.