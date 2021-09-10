Харьковские футболистки прорвались в групповой этап Лиги Чемпионов (видео)
Харьковский "Жилстрой-1" вновь разгромил киприоток "Аполлона".
Сайт ЖФК Жилстрой-1
Как сообщает РЕДПОСТ, на пути харьковского клуба "Жилстрой-1" в групповой этап женского еврокубка стоял кипрский "Аполлон". Его в первом матче харьковчанки одолели в гостях со счетом 2:1.
В ответном матче, уже в Харькове на ОСК "Металлист", Бойченко и Овдийчук с интервалом в пять минут поразили ворота киприоток. Из этой ситуации гости Первой столицы выбраться не смогли, тем более, что во втором тайме Овдийчук окончательно похоронила надежды "Аполлона" на победу, оформив дубль - 3:0.
Если бы не оформленный автогол, матч завершился бы всухую. Итог матча - победа харьковчанок 3:1.
5:2 - такой итоговый счет выводит нашу команду в групповой этап Лиги чемпионов. Жеребьевка группового этапа состоится 13 сентября.
Уже известно, что в групповой этап попали:
"Вольфсбург",
"Кеге",
"Лион",
"Реал",
"Серветт",
"Хоффенхайм",
"Хэкен",
"Барселона",
"ПСЖ",
"Бавария",
"Челси",
" Арсенал "
Напомним, ранее мы писали о том, что харьковский женский клуб Жилстрой-1 в первом матче Лиги Чемпионов обыграл киприоток "Аполлона" 2:1. Также харьковские женские футбольные команды «Жилстрой-1» и «Жилстрой-2» одержали очередные убедительные победы с разгромным счетом в национальном чемпионате страны.