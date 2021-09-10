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10.09.2021  14:54   Дмитрий Колоней

Харьковские футболистки прорвались в групповой этап Лиги Чемпионов (видео)

Харьковский "Жилстрой-1" вновь разгромил киприоток "Аполлона".


Сайт ЖФК Жилстрой-1
Как сообщает РЕДПОСТ, на пути харьковского клуба "Жилстрой-1" в групповой этап женского еврокубка стоял кипрский "Аполлон". Его в первом матче харьковчанки одолели в гостях со счетом 2:1.
 
В ответном матче, уже в Харькове на ОСК "Металлист", Бойченко и Овдийчук с интервалом в пять минут поразили ворота киприоток. Из этой ситуации гости Первой столицы выбраться не смогли, тем более, что во втором тайме Овдийчук окончательно похоронила надежды "Аполлона" на победу, оформив дубль - 3:0.
 
Если бы не оформленный автогол, матч завершился бы всухую. Итог матча - победа харьковчанок 3:1. 
 
5:2 - такой итоговый счет выводит нашу команду в групповой этап Лиги чемпионов. Жеребьевка группового этапа состоится 13 сентября.
 
 
Уже известно, что в групповой этап попали:
  1. "Вольфсбург",
  2. "Кеге",
  3. "Лион",
  4. "Реал",
  5. "Серветт",
  6. "Хоффенхайм",
  7. "Хэкен",
  8. "Барселона",
  9. "ПСЖ",
  10. "Бавария",
  11. "Челси",
  12. " Арсенал "

Напомним, ранее мы писали о том, что харьковский женский клуб Жилстрой-1 в первом матче Лиги Чемпионов обыграл киприоток "Аполлона" 2:1. Также харьковские женские футбольные команды «Жилстрой-1» и «Жилстрой-2» одержали очередные убедительные победы с разгромным счетом в национальном чемпионате страны.

Источник:   Сайт ЖФК "Жилстрой-1"
 Тэги:  футбол, жилстрой 1, харьков, аполлон, лига чемпионов, вольфсбург, лион, реал, барселона, псж, бавария, челси, арсенал
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