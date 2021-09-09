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09.09.2021  13:00   Евгений Клочко

Харьковские футболистки одержали крупные победы в чемпионате Украины

Женские футбольные команды «Жилстрой-1» и «Жилстрой-2» одержали очередные убедительные победы с разгромным счетом в национальном чемпионате страны.

Харьковские футболистки одержали крупные победы в чемпионате Украины
 
«Жилстрой-1», являющийся действующим чемпионом Украины, в гостевом матче встретился с коллективом из Киева «Атекс». Матч состоялся, по сути, на нейтральном поле – в городе Ирпень, и завершился более чем убедительной победой харьковчанок со счетом 7:0.
 
В составе подопечных тренера Валентины Котик автором покера стала футболистка Даяна Спасоевич, дубль оформила 29-летняя Ольга Овдийчук, автором еще одного гола стала полузащитник Юлия Шевчук.
 
В рамках 5-го тура чемпионата Украины с таким же результатом 7:0 и тоже на выезде победила женская команда из Харькова «Жилстрой-2». Воспитанницы наставницы Натальи Зинченко встречались в городе Винники с львовской командой «Карпаты».
 
В составе харьковской команды голами отличились футболистки Екатерина Корсун, Вероника Андрухив, Яна Малахова и Роксолана Кравчук. Также, одним голом отметилась вышедшая на замену 26-летняя Ольга Осипян, а Марии Винтоняк (Михайлюк) удалось забить мяч дважды. 
 
Следующие матчи в рамках 6-го тура состоятся 12 сентября, где «Жилстрой-1» сыграет с «Колосом», а «Жилстрой-2» встретится с киевским коллективом «Атекс». 
 
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Напомним, чемпион Украины харьковский клуб "Жилстрой-1" в Лиге Чемпионов обыграл киприоток из футбольного клуба "Аполлон".
 
Тэги:  харьков, футбол
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