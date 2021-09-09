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09.09.2021  12:46   Рита Парфенова

Электротяжмаш выполнит крупный заказ на ремонт для Укрзализныци

Предприятие «вернет в строй» электродвигатели, ранее изготовленные и поставленные им самим.


Электротяжмаш (Харьков) отремонтирует электродвигатели для Укрзалізниці

АО «Электротяжмаш» заключил первый прямой контракт с «Укрзалиныцей» на ремонт электродвигателей ЭД-118, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Завод стал победителем в тендере, проведенном национальным железнодорожным перевозчиком, результатом которого стал договор на ремонт двигателей данной модификации.

«Почти на всех тепловозах «Укрзализныци» установлены тяговые электрические машины и аппараты производства «Электротяжмаша», в том числе и на спроектированных и изготовленных в независимой Украине. Теперь наш завод выполнит ремонт ранее поставленного оборудования. Уверен, что взаимовыгодное сотрудничество будет продолжаться», — сообщил и.о. генерального директора Виктор Бусько, отметив, что аттестат на право технического обслуживания и ремонта тягового электрооборудования подвижного состава «Укрзализныци» предприятие получило в апреле этого года.

Первую партию двигателей на ремонт предприятие получит уже на этой неделе. Согласно договору, сроки поставки готовой продукции заказчику – до конца текущего года.

Ранее мы писали, что ГП «Харьковский автомобильный завод» (ХАЗ) начал ремонт техники для ВСУ по новым договорам с Министерством обороны Украины.

 

Источник:   АО «Электротяжмаш»
 Тэги:  электротяжмаш, харьков
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