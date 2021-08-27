27.08.2021 17:38

Харьковский гигант "Электротяжмаш" вывели из государственной формы собственности

Государственное предприятие "Завод "Электротяжмаш" 27 августа завершил реорганизацию формы собственности.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу предприятия. Соответствующие изменение было внесено в Единый государственный реестр юридических лиц.

"Преобразование завода в акционерное общество (корпоратизация) осуществлено путем прекращения государственного предприятия. Мы сохранили за собой юридическое лицо и код ЕГРПОУ, все лицензии и сертификаты. Дебиторской и кредиторской задолженности перешли к правопреемнику предприятия — АО "Завод "Электротяжмаш", - сообщил исполняющий обязанности генерального директора предприятия Виктор Бусько.

В процессе корпоратизации преобразованное предприятие выпустит акции.

Напомним, "Завод "Электротяжмаш" преобразовали в акционерное общество по предложению Фонда госимущества в процессе приватизации.Кабмин Украины на заседании 31 марта согласовал преобразование госпредприятия "Завод "Электротяжмаш" в акционерное общество. Соответствующее распоряжение №248-р опубликовано на сайте правительства.

"Согласиться с предложением Фонда госимущества относительно преобразования государственного предприятия "Завод "Электротяжмаш" в акционерное общество в процессе приватизации", – говорится в документе.

"Электротяжмаш" находился в управлении Фонда госимущества Украины и входил в перечень объектов большой приватизации. Специализация предприятия – производство генераторов для АЭС, ТЭС, ГЭС, электродвигателей для транспорта и промышленности. Помимо украинских электростанций, генераторы производства "Электротяжмаша" используются на электростанциях в странах СНГ и ЕС.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о намерении объединить харьковские заводы гиганты в единое предприятие.