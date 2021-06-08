08.06.2021 15:10

На Харьковщине "минировали" газораспределительный пункт и крупнейший завод

Специалисты обследовали 35 000 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 2070 граждан. Никаких взрывоопасных предметов во время осмотра правоохранители не обнаружили.

Письмо с уведомлением о заминировании газораспределительного пункта в с. Березовское поступило 7 июня в 12:19. Об этом РЕДПОСТ сообщили в отделе коммуникаций областной полиции.

В тот же день около 14:00 на электронную почту государственного предприятия "Завода "Электротяжмаш" поступило письмо аналогичного текста.

По адресам выезжали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления полиции, которые провели тщательный осмотр зданий и прилегающей территории. При обследовании никаких взрывоопасных предметов полицейские не обнаружили.

Информация зарегистрирована в Журнале единого учета сообщений территориальных подразделений полиции. Решается вопрос о квалификации событий по Уголовному кодексу Украины.