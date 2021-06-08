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08.06.2021  15:10   

На Харьковщине "минировали" газораспределительный пункт и крупнейший завод

Специалисты обследовали 35 000 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 2070 граждан. Никаких взрывоопасных предметов во время осмотра правоохранители не обнаружили.

На Харьковщине не утихает волна минирований стратегических объектов. Новости Харькова На Харьковщине не утихает волна минирований стратегических объектов. Новости Харькова
 
Письмо с уведомлением о заминировании газораспределительного пункта в с. Березовское поступило 7 июня в 12:19. Об этом РЕДПОСТ сообщили в отделе коммуникаций областной полиции.
 
В тот же день около 14:00 на электронную почту государственного предприятия "Завода "Электротяжмаш" поступило письмо аналогичного текста.
 
По адресам выезжали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления полиции, которые провели тщательный осмотр зданий и прилегающей территории. При обследовании никаких взрывоопасных предметов полицейские не обнаружили.
 
Информация зарегистрирована в Журнале единого учета сообщений территориальных подразделений полиции. Решается вопрос о квалификации событий по Уголовному кодексу Украины.
 
Напомним, 4 июня неизвестный сообщил о минировании 14 медицинских учреждений Харькова.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  харьков, электротяжмаш, минирование
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