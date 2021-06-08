08.06.2021 15:10
На Харьковщине "минировали" газораспределительный пункт и крупнейший завод
Специалисты обследовали 35 000 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 2070 граждан. Никаких взрывоопасных предметов во время осмотра правоохранители не обнаружили.
Письмо с уведомлением о заминировании газораспределительного пункта в с. Березовское поступило 7 июня в 12:19. Об этом РЕДПОСТ
сообщили в отделе коммуникаций областной полиции.
В тот же день около 14:00 на электронную почту государственного предприятия "Завода "Электротяжмаш" поступило письмо аналогичного текста.
По адресам выезжали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления полиции, которые провели тщательный осмотр зданий и прилегающей территории. При обследовании никаких взрывоопасных предметов полицейские не обнаружили.
Информация зарегистрирована в Журнале единого учета сообщений территориальных подразделений полиции. Решается вопрос о квалификации событий по Уголовному кодексу Украины.
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