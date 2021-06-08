08.06.2021 14:47

ДТП в Харькове: Chevrolet вылетел на встречку (ВИДЕО)

На Салтовке – второе ДТП с участием Chevrolet и Daewoo за сегодня.



// Патрульная полиция

Лобовое столкновение автомобиля Chevrolet Aveo и автомобила Daewoo Matiz произошло днем 8 июня на проспекте Тракторостроителей, 1, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службы Патрульной полиции.



Судя по кадрам видео, Chevrolet выехал на встречку, где столкнулся с двигавшимся на встречу автомобилем Daewoo.

В дорожно-транспортном происшествии есть пострадавшие: медики госпитализировали в больницу водителя и пассажирку из автомобиля Daewoo.



Обстоятельства аварии устанавливает следственно-оперативная группа.

Напмоним, утром 8 июня на улице Краснодарской, 68 столкнулись автомобили Chevrolet Cruze и Daewoo Lanos. Обоих водителей и двух пассажиров автомобиля Daewoo госпитализировали прибывшие на вызов медики скорой помощи.



