Главная Новости Харькова Криминал и происшествия ДТП в Харькове: Chevrolet вылетел на встречку (ВИДЕО)
08.06.2021  14:47   

ДТП в Харькове: Chevrolet вылетел на встречку (ВИДЕО)

На Салтовке – второе ДТП с участием Chevrolet и Daewoo за сегодня.


// Патрульная полиция

Лобовое столкновение автомобиля Chevrolet Aveo и автомобила Daewoo Matiz произошло днем 8 июня на проспекте Тракторостроителей, 1, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службы Патрульной полиции.

Судя по кадрам видео, Chevrolet выехал на встречку, где столкнулся с двигавшимся на встречу автомобилем Daewoo.

В дорожно-транспортном происшествии есть пострадавшие: медики госпитализировали в больницу водителя и пассажирку из автомобиля Daewoo.

Обстоятельства аварии устанавливает следственно-оперативная группа.

Напмоним, утром 8 июня на улице Краснодарской, 68 столкнулись автомобили Chevrolet Cruze и Daewoo Lanos. Обоих водителей и двух пассажиров автомобиля Daewoo госпитализировали прибывшие на вызов медики скорой помощи.

Тэги:  дтп, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
08.06 Криминал и происшествия ДТП: В Харькове на перекрестке сбили мотоциклиста (ФОТО, ВИДЕО) 08.06 Криминал и происшествия Подрезал и послал по-матушке: В Харькове скутериста чуть не прибили на дороге (ВИДЕО) 08.06 Криминал и происшествия ДТП в Харькове: разбитые автомобили создали пробку на Салтовке (ВИДЕО, ФОТО)
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 