На Салтовке – второе ДТП с участием Chevrolet и Daewoo за сегодня.
Лобовое столкновение автомобиля Chevrolet Aveo и автомобила Daewoo Matiz произошло днем 8 июня на проспекте Тракторостроителей, 1, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службы Патрульной полиции.
Судя по кадрам видео, Chevrolet выехал на встречку, где столкнулся с двигавшимся на встречу автомобилем Daewoo.
В дорожно-транспортном происшествии есть пострадавшие: медики госпитализировали в больницу водителя и пассажирку из автомобиля Daewoo.
Обстоятельства аварии устанавливает следственно-оперативная группа.
Напмоним, утром 8 июня на улице Краснодарской, 68 столкнулись автомобили Chevrolet Cruze и Daewoo Lanos. Обоих водителей и двух пассажиров автомобиля Daewoo госпитализировали прибывшие на вызов медики скорой помощи.
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