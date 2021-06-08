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08.06.2021  14:40   

Теперь свидетельство о рождении ребенка можно заказать по почте или курьером

Заказать доставку свидетельства о рождении теперь можно Укрпочтой. Услуга доступна для всех родителей новорожденных, получающих услугу еМалятко. Это удобно и во время пандемии помогает избежать лишних социальных контактов.

Теперь свидетельство о рождении ребенка можно заказать по почте или курьером
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Министерство цифровой информации. За время существования сервиса еМалятко уже более 125 000 украинцев подали заявки. 83% родителей регистрируют рождения ребенка именно с помощью еМалятко. Теперь получить свидетельство о рождении возможно без посещения каких-либо учреждений. Достаточно заказать его в почтовое отделение или курьером домой. Стоимость 46 и 66 грн - соответственно. Оплата наличными осуществляется при получении заказа. Сроки доставки - до 2-х дней в пределах области и до 3-х дней в пределах Украины с момента оформления свидетельства в отделе ЗАГС.
 
Чтобы получить свидетельство, нужно зарегистрироваться на портале и при заказе выбрать опцию «получить по почте».
 
"В октябре 2020 года мы запустили комплексную услугу еМалятко и ею воспользовались более 125 000 украинских. Сегодня вместе с партнерами запускаем первую в истории Украины доставку госдокументов. Теперь не нужно стоять в очередях, ходить по госучреждениям, курьер доставит свидетельство о рождении сразу к двери ", - заявил вицепремьер-министр - Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
 
Кроме того, Минцифра запускает услугу еМалятко и для жителей временно оккупированных территорий. Отныне в еМалятко можно получить украинское свидетельство о рождении, если ребенок родился в Крыму или во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.
 
еМалятко - это 9 услуг по одному заявлению для новорожденных детей. Среди основных - регистрация ребенка, оформление пособия при рождении, пособия на детей из многодетных семей и тому подобное. Получение услуг по одному заявлению лишает граждан посещение 11 учреждений, заполнение 37 документов, расходы 30 часов в посещении и оформления.
 
Напомним, в 2020 году в Харькове услугой еМалятко воспользовались 5 тысяч семей.
 
Источник:   Министерство цифровой трансформации
 Тэги:  харьков, емалятко, минцифры
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