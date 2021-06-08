08.06.2021 14:40

Теперь свидетельство о рождении ребенка можно заказать по почте или курьером

Заказать доставку свидетельства о рождении теперь можно Укрпочтой. Услуга доступна для всех родителей новорожденных, получающих услугу еМалятко. Это удобно и во время пандемии помогает избежать лишних социальных контактов.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Министерство цифровой информации. За время существования сервиса еМалятко уже более 125 000 украинцев подали заявки. 83% родителей регистрируют рождения ребенка именно с помощью еМалятко. Теперь получить свидетельство о рождении возможно без посещения каких-либо учреждений. Достаточно заказать его в почтовое отделение или курьером домой. Стоимость 46 и 66 грн - соответственно. Оплата наличными осуществляется при получении заказа. Сроки доставки - до 2-х дней в пределах области и до 3-х дней в пределах Украины с момента оформления свидетельства в отделе ЗАГС.

Чтобы получить свидетельство, нужно зарегистрироваться на портале и при заказе выбрать опцию «получить по почте».

"В октябре 2020 года мы запустили комплексную услугу еМалятко и ею воспользовались более 125 000 украинских. Сегодня вместе с партнерами запускаем первую в истории Украины доставку госдокументов. Теперь не нужно стоять в очередях, ходить по госучреждениям, курьер доставит свидетельство о рождении сразу к двери ", - заявил вицепремьер-министр - Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Кроме того, Минцифра запускает услугу еМалятко и для жителей временно оккупированных территорий . Отныне в еМалятко можно получить украинское свидетельство о рождении, если ребенок родился в Крыму или во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

еМалятко - это 9 услуг по одному заявлению для новорожденных детей. Среди основных - регистрация ребенка, оформление пособия при рождении, пособия на детей из многодетных семей и тому подобное. Получение услуг по одному заявлению лишает граждан посещение 11 учреждений, заполнение 37 документов, расходы 30 часов в посещении и оформления.

Напомним, в 2020 году в Харькове услугой еМалятко воспользовались 5 тысяч семей.