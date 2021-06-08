08.06.2021 14:31

Черный пиар Добкину не поможет – Фесенко

Руководитель Центра прикладных политических исследований “Пента” Владимир Фесенко рассказал о том, как будет проходить избирательная кампания на предстоящих выборах мэра Харькова.

Политолог высказал свое предположение, что избирательная кампания в Харькове может оказаться довольно грязной, с активным использованием методов черного пиара.

“При спокойном течении кампании выборы становятся довольно предсказуемыми. В этом случае у Михаила Добкина будет очень мало шансов на победу. Напротив, гораздо больше шансов будет у Терехова”, – заявил Владимир Фесенко. Поэтому штаб Михаила Добкина будет делать попытки перевести избирательную кампанию в негативное русло.

К этому сценарию, как считает политолог, Михаила Добкина подталкивают не только стремление переломить ход кампании, но и особенности его темперамента: “Спокойная избирательная кампания соответствует характеру, темпераменту и политическому стилю Игоря Терехова. Добкин, напротив, склонен к эпатажности и конфликтности. Даже с Кернесом он в итоге рассорился”.

“Учитывая существенное отставание Добкина от Терехова в рейтинговой гонке, а также особенности политического стиля Добкина, вероятность использования черного пиара командой Михаила Добкина очень велика, – заявил Владимир Фесенко.– Мотив использования черного пиара для команды Добкина – уравнять всех фаворитов по степени токсичности, максимально «замазать» своего главного конкурента. Это шанс хотя бы отчасти выровнять стартовые позиции у основных фаворитов, и разрушить позитивный имидж и потенциал главного конкурента”.

При этом директор центра “Пента” высказал предположение, что Добкин все равно не сможет сделать Терехова таким же токсичным, как он сам:“Образно говоря, «крови попить» у него в ходе избирательной кампании он сможет, но не более того. Если Терехов будет ассоциироваться со стабильностью, а Добкин с конфликтностью, то тут черный пиар не поможет”.