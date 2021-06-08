08.06.2021 14:21

ДТП в Харькове: разбитые автомобили создали пробку на Салтовке (ВИДЕО, ФОТО)

Оба водителя и два пассажира уехали с места ДТП на скорой.

Утро вторника не заладилось для жителей улицы Краснодарской: движение возле дома №68 застопорило ДТП, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.

Около половины девятого утра на этом месте столкнулись автомобили Chevrolet Cruze и Daewoo Lanos.

Авария не обошлась без пострадавших: обоих водителей и двух пассажиров автомобиля Daewoo госпитализировали прибывшие на вызов медики скорой помощи.



Обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа.

Напомним, утром 1 июня на улице Шевченко, 26 произошла авария с участием легкового автомобиля Daewoo Lanos и цементовоза.