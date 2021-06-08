Оба водителя и два пассажира уехали с места ДТП на скорой.
Утро вторника не заладилось для жителей улицы Краснодарской: движение возле дома №68 застопорило ДТП, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.
Около половины девятого утра на этом месте столкнулись автомобили Chevrolet Cruze и Daewoo Lanos.
Авария не обошлась без пострадавших: обоих водителей и двух пассажиров автомобиля Daewoo госпитализировали прибывшие на вызов медики скорой помощи.
Обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа.
Напомним, утром 1 июня на улице Шевченко, 26 произошла авария с участием легкового автомобиля Daewoo Lanos и цементовоза.
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