08.06.2021 15:45

Стали известны характеристики перспективной боевой машины пехоты (ФОТО)

Специалисты Харьковского конструкторского бюро по машиностроению имени А. А. Морозова раскрыли основные характеристики проекта современной боевой машины пехоты БМП-У, которая должно заменить морально и технически устаревшие БМП-1/2.

Эскизный вариант проекту современной боевой машины пехоты БМП-У от харьковских конструкторов появился еще несколько лет назад. Однако, тогда ни о каких подробностях не сообщалось. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на АрмияInform.

БМП-У будет иметь высокий уровень противоминной и баллистической защиты

Начальник организационно-аналитического сектора предприятия, Лауреат премии Президента Украины для молодых ученых, кандидат технических наук Сергей Стримовский отметил, что проект разработан по собственной инициативе специалистов ГП «ХКБМ» и за счет предприятия. Толчком для начала этих работ стало осознание, что ВСУ вооружены морально и технически устаревшими изделиями БМП-1/2, которые являются советским наследием, так как разработаны еще в 1960-70-х годах. Также запасы комплектующих для этих изделий в Украине фактически исчерпаны.

По словам Стримовского, основными отличиями БМП-У от БМП-1/2 станет наличие современного мощного дизельного двигателя до 734 л.с., автоматической трансмиссии, дистанционно управляемого боевого модуля и лучшей баллистической защиты. Это позволит улучшить показатели подвижности, проходимости, огневой мощи, защищенности БМП и безопасности личного состава внутри машины.

Важно, что опыт боевого применения БТР-4Е с автоматической коробкой передач на востоке Украины показал лучшие ходовые характеристики, чем образцы с механическими коробками. К тому же автоматическая трансмиссия позволяет облегчить и ускорить процесс обучения новобранцев вождению машины.

Конструкция корпуса позволяет устанавливать керамические панели дополнительной защиты. Круговая система обзора будет осуществляться с помощью камер, а небольшие триплексы впереди повысят защиту водителя-механика и командира. БМП оснастят 30-мм пушкой, пулеметом 7,62 мм, 30-мм гранатометом, ПТРК «Барьер». В случае необходимости могут установить комплект вооружения стандарта НАТО.

Сергей Стримовский рассказал, что БМП-В будет иметь высокий уровень противоминной и баллистической защиты по сравнению с БМП-1/2. Конструкция корпуса позволяет устанавливать керамические панели дополнительной защиты. Круговая система обзора будет осуществляться с помощью камер, а небольшие триплексы впереди повысят защиту водителя-механика и командира. Кроме того, концепция конструкции боевой машины позволит им выходить не только через верхние люки, но и через отделения десанта.

БМП-У также будет плавающая и сможет преодолевать препятствия любой глубины. Ее оснастят 30-мм пушкой, пулеметом 7,62 мм, 30-мм гранатометом, ПТРК «Барьер». В случае необходимости могут установить комплект вооружения стандарта НАТО.

По словам Сергея Стримовского, экипаж составит 3 человека, десант - 8. Боевая масса БМП-У с базовым уровнем защиты составит 25 тонн, а с дополнительной защитой - до 30 тонн. При этом максимальная скорость движения достигнет 70 км / ч., А запас хода - 600 км.

Габариты БМП-У будут несколько больше БМП-2: длина - почти 7,6 м, ширина по бортовые экраны почти 3,4 м, высота - около 2,9 м.

ГП «ХКБМ» два года назад разработало техническую документацию на эту боевую машину. Предприятие ожидает, когда Минобороны сделает заказ на опытный образец этой техники, ведь обновление парка боевых машин пехоты уже давно назрело, а имеющиеся, советского производства - морально устарели.

Ранее РЕДПОСТ сообщал, что ГП «Завод им. Малышева», входящее в состав ГК «Укроборонпром», в рамках программы импортозамещения, освоил и начал серийное производство новых гусениц для БМП из специальных сталей украинского производства.