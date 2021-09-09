На ХАЗе будут ремонтировать военную технику

Харковский автомобильный завод восстановит военные транспортеры МТЛБ и тягачи МАЗ
Государственное предприятие «Харьковский автомобильный завод» (ХАЗ) начал ремонт техники для ВСУ по новым договорам с Министерством обороны Украины. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на концерн Укроборонпром, в который входит и ХАЗ.
В договор входит восстановление нескольких десятков многоцелевых транспортеров МТЛБ и многоосных колесных тягачей МАЗ-537. Технику разберут на узлы и агрегаты, которые отремонтируют или заменят на новые. Затем машины будут собраны и пройдут обкатку с последующей передачей в воинские части.
Сроки выполнения заказа – до конца ноября текущего года. Также в этом году ХАЗ намерен заключить ряд новых договоров.
Справка. Харьковский автомобильный завод входит в концерн Уероборонпром. Предприятие специализируется на ремонте машин, колесных и гусеничных тягачей, инженерной техники, бронетранспортеров, колесных грузовиков и тягачей, тракторов, автобусов и агрегатов к технике военного назначения и т.п.
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