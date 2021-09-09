    
Главная Новости Харькова Экономика и промышленность На ХАЗе будут ремонтировать военную технику
09.09.2021  10:47   Рита Парфенова

На ХАЗе будут ремонтировать военную технику

Харковский автомобильный завод восстановит военные транспортеры МТЛБ и тягачи МАЗ

Харьковский автомобильный завод начал ремонт техники для ВСУ

Государственное предприятие «Харьковский автомобильный завод» (ХАЗ) начал ремонт техники для ВСУ по новым договорам с Министерством обороны Украины. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на концерн Укроборонпром, в который входит и ХАЗ.

В договор входит восстановление нескольких десятков многоцелевых транспортеров МТЛБ и многоосных колесных тягачей МАЗ-537. Технику разберут на узлы и агрегаты, которые отремонтируют или заменят на новые. Затем машины будут собраны и пройдут обкатку с последующей передачей в воинские части.

Сроки выполнения заказа – до конца ноября текущего года. Также в этом году ХАЗ намерен заключить ряд новых договоров.

Справка. Харьковский автомобильный завод входит в концерн Уероборонпром. Предприятие специализируется на ремонте машин, колесных и гусеничных тягачей, инженерной техники, бронетранспортеров, колесных грузовиков и тягачей, тракторов, автобусов и агрегатов к технике военного назначения и т.п.

Ранее мы писали, что госпредприятие «Завод имени В.А. Малышева» приступит к ремонту танков Т-80УД общей стоимостью больше миллиарда гривен.

Харьковский автомобильный завод начал ремонт техники для ВСУ

Источник:   Укроборонпром
 Тэги:  харьков, хаз
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
09.09 Криминал и происшествия СБУ выявила факт подделки ПЦР-тестов медицинской лабораторией на Харьковщине 09.09 ВИДЕО В Харькове появился "умный" перекресток: подробности 09.09 Криминал и происшествия Infiniti Q50 сгорел ночью на парковке в Харькове (фото)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 