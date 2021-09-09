09.09.2021 11:15

Игра в имитацию: как экс-губернатор Светличная провалила строительство онкоцентра

Несколько лет целая команда имиджмейкеров пыталась придать Юлии Светличной имидж руководителя, соответствующего политическим требованиям текущего режима.

При Порошенко её старательно изображали «патриотом и профессионалом», чтобы хоть как-то обосновать назначение на высокие должности человека, единственным достоинством которого была максимальная близость к Игорю Райнину. А после избрания Зеленского из Светличной спешно начали лепить «руководителя новой генерации», достойного войти в команду «Слуги народа».

Но все эти старания оказались напрасными. «Эффективный руководитель» Харьковской ОГА не проявила себя ничем, кроме бессмысленного зарывания в землю областного бюджета, частых поездок на заграничные симпозиумы и капризно надутыми губами на бесконечных совещаниях в областной администрации.

В 2019 году тогда еще губернатор Харьковской области Юлия Светличная громко заявила о старте масштабного и важного для региона проекта – сооружение нового онкологического комплекса. Светличная обещала, что построят его по самым современным технологиям, онкоцентр сможет спасать жизни не только харьковчан, но и жителей пяти регионов Украины.

На первую очередь строительства онкоцентра выделили более 650 миллионов гривен. 21 июня 2019 года заключили договор на выполнение работ. По изначальному контракту первая очередь строительства должна быть завершена 31 декабря 2020 года. Однако, все, что смогли построить - это забор вокруг грязи и огромной дыры в земле, которая должна быть котлованом под фундамент нового онкоцентра. На территории так называемой "строительной площадки" не было ни строительных материалов, ни строителей, ни спецтехники. В таком же состоянии она находилась еще долгое время.

В августе 2020 уже народный депутат Украины Светличная заявляет, что строительство онкоцентра сорвано якобы из-за недостаточного финансирования и обвиняет центральную власть, требуя выделить деньги.

За несколько недель до заявленной даты окончания строительства первой очереди онкоцентра, а именно 17 декабря 2020 года, ХОГА объявляет новый тендер , но на все ту же первую очередь строительства.

То есть выходит так, что несмотря на громкие заявления и пиар на новом проекте, Светличная, фактически, провалила строительство онкокомплекса. Об этом красноречиво говорят цифры: на момент разрыва договора с компанией, которую ХОГА наняла на работы, было освоено лишь 44 миллиона из 650. То есть менее 7%. А из-за непрофессионального менеджмента их попросту не смогли освоить, поэтому в конце года вернули в бюджет и использовали на другие нужды.

Но Юлия Светличная предпочла свалить ответственность на центральную власть и недостаток финансирования. Только вот нюанс в том, что уже с конца 2020 года, после ее отставки, в разгар пандемии коронавируса и экономического кризиса, строительство онкоцентра ведется куда более быстрее.

Напомним, ранее мы писали о том, что соратники Юлии Светличной в преддверии ее возможного участия в выборах харьковского городского головы начали грязную и жесткую кампанию против своих оппонентов и даже самих избирателей.