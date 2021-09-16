16.09.2021 11:14

Светличная дискредитирует саму идею независимой женщины, — Яхно

Юлия Светличная может участвовать в выборах мэра Харькова только для продвижения интересов других кандидатов и своих кураторов.

Об этом пишет журналистка Алена Яхно, которая считает, что Светличная никогда не была самостоятельной фигурой в политике.



«Я всегда поддержу сильную, умную, порядочную, профессиональную женщину, у которой есть стержень, позиция и ценности. Но Светличная – это не тот случай. От слова «совсем», — считает Яхно.



Яхно указывает, что еще в бытность студенткой Харьковского государственного университета питания и торговли Светличная познакомилась с Игорем Райниным (бывший глава Администрации президента Порошенко, ныне член - ОПЗЖ). Впоследствии Светличная свою первую работу получила на фирме Райнина и далее двигалась по карьерной лестнице с его помощью. Именно с подачи Райнина она стала руководителем Харьковской ОГА.



«Уже не помню, кто это сказал, но выразился очень точно и ёмко: «Светличная всю жизнь донашивает должности за Игорем Райниным, начиная с первого своего места работы — научно-производственного центра «Охрана труда». Она дискредитирует саму идею возможности самореализации независимой и сильной женщины, которая добивается результатов своим трудом и интеллектуальными способностями», — пишет журналистка.



При этом Яхно считает, что в случае участия в выборах мэра Харькова Светличная может набрать 4-5%: «Все-таки у нее есть узнаваемость в регионе. А это на руку явному и открытому ватану Добкину. Тогда у него появится шанс выйти во второй тур. А этого бы не хотелось. Я предпочитаю, чтобы политика была политикой, а не клоунадой».



Напомним, в прошлом году на выборах в Харьковский горсовет Блок Светличной «Разом!» набрал лишь 6% голосов, едва преодолев избирательный барьер.